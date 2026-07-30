به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از روند عملیات اجرایی طرح های زیرساختی از تداوم شتابان جریان عمرانی در شهر خبر داد.

وی ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح تبادل سردار خرم و طرح های خدماتی شهرداری در منطقه خاوران تاکید کرد که مدیریت شهری با وجود چالش‌ها مصمم به اجرای وعده‌های خود در جهت روان‌سازی ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

شهردار تبریز در تشریح آخرین وضعیت پل سردار خرم گفت: سازه این پل فلزی قوسی به طول ۷۲ متر است که ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بزرگترین پل فلزی قوسی شمال‌غرب کشور می‌باشد که طراحی آن توسط مهندسان بومی انجام شده و توسط شرکت خانه‌سازی پیش‌ساخته آذربایجان در حال اجراست.

هوشیار درباره طرح تبادل سردار خرم به سمت باسمنج گفت: این طرح با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و به‌ زودی آسفالت‌ریزی آن آغاز می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ شده این مسیر تا پایان سال به میدان بسیج متصل خواهد شد اقدامی که می‌تواند در کاهش بار ترافیکی شرق تبریز اثرگذار باشد.

شهردار تبریز پل شهدای قره‌داغ را از طرح های مهم محدوده شرق تبریز برشمرد و گفت: این پل به طول ۸۵۰ متر و عرض ۱۰ متر با بهره‌مندی از سیستم سگمنتال و بر روی ۱۰ پایه احداث شده و در محل اتصال خیابان ۶۵ متری خاوران به جاده باسمنج یا همان شهدای غواص قرار دارد.

هوشیار گفت: این طرح با اتمام عملیات نهایی آسفالت در روزهای آینده و همزمان با سفر رئیس‌جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید و در تکمیل راهگذر ارتباطی اتوبان پیامبر اعظم (ص) به میدان بسیج نقش بسزایی دارد.

هوشیار با اشاره به موضوع حل مشکل خط انتقال فاضلاب خاوران اظهار داشت: تامین زیرساخت‌های خاوران از اولویت‌های مدیریت شهری می‌باشد و شهرداری برای اجرایی کردن طرح انتقال فاضلاب بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است.

وی هدف از این اقدامات را زیست‌پذیر کردن محدوده شرق تبریز به ویژه خاوران دانست.

شهردار تبریز از بهره‌برداری همزمان چند طرح دیگر در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور خبر داد از جمله مسیرگشایی شهید سعیدی و چند مجموعه ورزشی در شهرک امام و شهرک شهید یاغچیان.

وی گفت: اتوبوس‌های برقی خریداری‌ شده توسط شهرداری تبریز در همین بازه زمانی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و درون‌شهری تبریز خواهند شد.

هوشیار گفت: مدیریت شهری طی چهار سال گذشته ۱۵۰۰ طرح عمرانی را به بهره‌برداری رسانده است و با وجود آنکه برای هیچ‌ یک از این طرح ها آیین افتتاح رسمی برگزار نشده، طرح‌ها مستقیماً در اختیار شهروندان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بهره‌برداری از برخی طرح ها همزمان با سفر استانی رئیس‌جمهور و به میمنت این سفر قابل انجام است.