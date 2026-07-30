قیمت طلا و سکه، امروز ۸ مرداد در بازار داخل

به گزارش خبرگزاری مهر. امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ قیمت هر گرم طلا ۱۸ میلیون و ۶۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار داخل داد و ستد می‌شود.

در این بازار هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه

قیمت سکه امامی امروز پنجشنبه ۸ مرداد با نرخ ۱۸۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در حال معامله است.

نیم سکه نیز ۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده و در حال خرید و فروش است.

سکه امروز با افزایش، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

سکه گرمی نیز با قیمت ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.