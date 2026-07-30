به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در دیدار با استاندار کرمانشاه، بر ضرورت تقویت زیرساختهای اورژانس در استانهای مرزی و کمبرخوردار تأکید کرد و از برنامهریزی برای نوسازی و توسعه ناوگان آمبولانس در کشور خبر داد.
وی با اشاره به سیاستهای سازمان اورژانس برای ارتقای خدمات فوریتهای پزشکی اظهار کرد: تأمین و نوسازی ناوگان آمبولانس با هدف کاهش زمان دسترسی مردم به خدمات امدادی و افزایش کیفیت خدمات اورژانس در دستور کار قرار گرفته و استانهای مرزی، محروم و حادثهخیز از اولویتهای اصلی این برنامه هستند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: بخشی از آمبولانسهای مورد نیاز استانها به صورت متمرکز از سوی سازمان اورژانس کشور تهیه و میان دانشگاههای علوم پزشکی توزیع میشود، اما در برخی استانها نیز از طریق تفاهم با استانداریها، روند تأمین آمبولانس با سرعت بیشتری دنبال میشود تا خودروهای امدادی با هزینه کمتر و در زمان کوتاهتری وارد چرخه خدمت شوند.
میعادفر با اشاره به تجربه موفق برخی استانها در این زمینه گفت: اجرای تفاهمنامههای مشترک با استانداریهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان نتایج مطلوبی به همراه داشته و این الگو میتواند در سایر استانها از جمله کرمانشاه نیز اجرا شود.
وی استفاده از ظرفیتهای داخلی را یکی از راهکارهای توسعه ناوگان امدادی دانست و تصریح کرد: تبدیل خودروهای خریداریشده به آمبولانس با بهرهگیری از توان تولیدکنندگان داخلی، علاوه بر کاهش هزینهها، موجب تسریع در تجهیز ناوگان اورژانس و افزایش توان عملیاتی این مجموعه خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات اورژانس در استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به موقعیت مرزی، حجم بالای تردد جادهای، فعالیت گذرگاههای مرزی و حضور گسترده زائران اربعین، توسعه ناوگان اورژانس و افزایش ظرفیت پایگاههای امدادی در این استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
میعادفر در ادامه بر ضرورت توسعه پایگاههای اورژانس جادهای تأکید کرد و گفت: تأمین زمینهای مناسب و در دسترس از سوی شهرداریها، ادارهکل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در تسریع احداث پایگاههای جدید اورژانس و ارتقای سطح خدمات امدادی خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان اورژانس کشور با همکاری استانداریها و دستگاههای اجرایی، برنامه تقویت ناوگان آمبولانس و توسعه زیرساختهای فوریتهای پزشکی را با جدیت دنبال میکند تا خدمات امدادی در سراسر کشور، بهویژه در استانهای مرزی و کمتر برخوردار، با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.
کرمانشاه- رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: نوسازی و تقویت ناوگان آمبولانس با اولویت استانهای مرزی، محروم و حادثهخیز در دستور کار قرار دارد و تأمین آمبولانس با سرعت بیشتری پیگیری میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در دیدار با استاندار کرمانشاه، بر ضرورت تقویت زیرساختهای اورژانس در استانهای مرزی و کمبرخوردار تأکید کرد و از برنامهریزی برای نوسازی و توسعه ناوگان آمبولانس در کشور خبر داد.
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