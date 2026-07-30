به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در دیدار با استاندار کرمانشاه، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اورژانس در استان‌های مرزی و کم‌برخوردار تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای نوسازی و توسعه ناوگان آمبولانس در کشور خبر داد.



وی با اشاره به سیاست‌های سازمان اورژانس برای ارتقای خدمات فوریت‌های پزشکی اظهار کرد: تأمین و نوسازی ناوگان آمبولانس با هدف کاهش زمان دسترسی مردم به خدمات امدادی و افزایش کیفیت خدمات اورژانس در دستور کار قرار گرفته و استان‌های مرزی، محروم و حادثه‌خیز از اولویت‌های اصلی این برنامه هستند.



رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: بخشی از آمبولانس‌های مورد نیاز استان‌ها به صورت متمرکز از سوی سازمان اورژانس کشور تهیه و میان دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع می‌شود، اما در برخی استان‌ها نیز از طریق تفاهم با استانداری‌ها، روند تأمین آمبولانس با سرعت بیشتری دنبال می‌شود تا خودروهای امدادی با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تری وارد چرخه خدمت شوند.



میعادفر با اشاره به تجربه موفق برخی استان‌ها در این زمینه گفت: اجرای تفاهم‌نامه‌های مشترک با استانداری‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نتایج مطلوبی به همراه داشته و این الگو می‌تواند در سایر استان‌ها از جمله کرمانشاه نیز اجرا شود.



وی استفاده از ظرفیت‌های داخلی را یکی از راهکارهای توسعه ناوگان امدادی دانست و تصریح کرد: تبدیل خودروهای خریداری‌شده به آمبولانس با بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان داخلی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب تسریع در تجهیز ناوگان اورژانس و افزایش توان عملیاتی این مجموعه خواهد شد.



رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر اهمیت تقویت خدمات اورژانس در استان کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به موقعیت مرزی، حجم بالای تردد جاده‌ای، فعالیت گذرگاه‌های مرزی و حضور گسترده زائران اربعین، توسعه ناوگان اورژانس و افزایش ظرفیت پایگاه‌های امدادی در این استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



میعادفر در ادامه بر ضرورت توسعه پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای تأکید کرد و گفت: تأمین زمین‌های مناسب و در دسترس از سوی شهرداری‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در تسریع احداث پایگاه‌های جدید اورژانس و ارتقای سطح خدمات امدادی خواهد داشت.



وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان اورژانس کشور با همکاری استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، برنامه تقویت ناوگان آمبولانس و توسعه زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی را با جدیت دنبال می‌کند تا خدمات امدادی در سراسر کشور، به‌ویژه در استان‌های مرزی و کمتر برخوردار، با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.