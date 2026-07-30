هزینه عروسی نذر زائران اربعین شد؛ آغاز یک زندگی با عطر خدمت

خبرگزاری مهر، گروه استانها: اربعین هر سال روایت‌های تازه‌ای از ایثار، عشق و دلدادگی خلق می‌کند؛ روایت‌هایی که نشان می‌دهد فرهنگ حسینی تنها در مسیر پیاده‌روی کربلا خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند سبک زندگی انسان‌ها را نیز دگرگون کند.

امسال در گچساران، شهری که در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین قرار دارد، یک زوج جوان تصمیم گرفتند به جای برگزاری مراسم پرهزینه عروسی، سرمایه آغاز زندگی مشترک خود را صرف پذیرایی از زائران سیدالشهدا (ع) کنند.

از تالار عروسی تا موکب خدمت

«جان‌محمد محمدی» داماد و مسئول موکب حضرت بی‌بی حکیمه (س) گچساران، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: حدود ۱۰ سال است که توفیق خدمت به زائران امام حسین (ع) را دارم و این بزرگ‌ترین افتخار زندگی من است.

وی ادامه می‌دهد: وقتی تصمیم به ازدواج گرفتم، حساب کردم اگر هزینه مراسم عروسی و خرید طلا را پرداخت کنم، دیگر توان تأمین بخشی از هزینه‌های موکب را نخواهم داشت و برای من کنار گذاشتن خدمت به زائران بسیار سخت‌تر از کنار گذاشتن جشن عروسی بود.

محمدی با اشاره به همراهی همسرش می‌افزاید: موضوع را با همسرم در میان گذاشتم. تصور می‌کردم شاید برایش سخت باشد اما برعکس، با تمام وجود استقبال کرد و گفت بهتر است این هزینه صرف خدمت به زائران امام حسین (ع) شود.

وی می‌گوید: شاید خانواده دوست داشتند جشن عروسی برگزار شود، اما وقتی دیدند تصمیم ما از روی اعتقاد و عشق است، همراهی کردند و امروز همه از این انتخاب خوشحال هستند.

این خادم اربعین با تأکید بر اینکه خوشبختی را نباید در تجمل جست‌وجو کرد، عنوان می‌کند: باور دارم برکت زندگی در رضایت خداوند است و امیدوارم آغاز زندگی ما با نام امام حسین (ع)، بهترین سرمایه آینده‌مان باشد.

آغاز زندگی با برکت نام اهل‌بیت (ع)

«محبوبه فرجام»، عروس جوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، آرام اما مطمئن از تصمیم مشترکشان سخن می‌گوید.

وی می‌گوید: از ابتدای آشنایی، عشق به اهل‌بیت (ع) محور زندگی ما بود و اعتقاد داشتیم اگر کاری برای رضای خدا انجام دهیم، خداوند بهترین پاداش را نصیبمان خواهد کرد.

فرجام ادامه می‌دهد: وقتی همسرم پیشنهاد داد هزینه مراسم عروسی و حتی خرید طلا را صرف پذیرایی از زائران کنیم، نه تنها ناراحت نشدم، بلکه احساس کردم خداوند فرصت ارزشمندی برای شروع زندگی مشترک به ما داده است.

فرجام می‌افزاید: شاید جشن عروسی فقط یک شب خاطره بسازد، اما خدمت به زائران امام حسین (ع) می‌تواند برکتش تا پایان عمر همراه انسان باشد و ما دوست داشتیم زندگی‌مان با همین نگاه آغاز شود.

روایتی که فراتر از یک انتخاب شخصی است

در روزگاری که افزایش هزینه‌های ازدواج، بسیاری از جوانان را با دغدغه‌های اقتصادی روبه‌رو کرده است، این تصمیم تنها یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه روایتی از تغییر نگاه به مفهوم آغاز زندگی مشترک است.

شاید حذف یک جشن عروسی برای همه قابل تکرار نباشد، اما این زوج جوان نشان دادند که می‌توان نخستین تصمیم بزرگ زندگی را بر پایه باور، ایثار و خدمت اتخاذ کرد؛ تصمیمی که نه در قاب عکس‌های یک شب، بلکه در دعای هزاران زائر اربعین ماندگار خواهد شد.

اکنون در موکبی که این زوج جوان خادمان آن هستند، زائران بی‌آنکه از جزئیات این ماجرا خبر داشته باشند، بر سر سفره‌ای می‌نشینند که بخشی از آن با چشم‌پوشی عروس و دامادی جوان از تجملات زندگی فراهم شده است؛ سفره‌ای که شاید ساده باشد، اما عطر عشق، اخلاص و ارادت به سیدالشهدا (ع) در جای‌جای آن به مشام می‌رسد.