آتش گرفتن آیفون ایکس اس مکس جنجال به پا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایومک، در حالی که تا به حال خبری در مورد آتش گرفتن مدل های جدید گوشی های آیفون منتشر نشده بود، این مرد که جاش هیلارد نام دارد، مدعی شده که در تاریخ ۱۲ دسامبر و زمانی که گوشی آیفون در جیب وی بوده، ابتدا بوی سوختگی به مشامش رسیده و سپس متوجه شده که آیفون او آتش گرفته است.

وی می گوید چون به موقع متوجه موضوع شده، موفق شده قبل از آنکه آیفون بخش زیادی از پای وی را بسوزاند، آن را از جیب عقب شلوارش بیرون بکشد.

این فرد گفته که موضوع را با اپل در میان گذاشته و آنها پیشنهاد کرده اند که یک گوشی جدید را در اختیار وی بگذارند. اما هیلارد می گوید این پاسخ قانع کننده نیست و وی در حال بررسی طرح شکایت حقوقی علیه اپل است.

وی عصر روز وقوع این حادثه به یکی از فروشگاه های اپل رفته و گوشی ذوب شده را نیز به همراه خود برده است و در حدود ۲۰ دقیقه به سوالات طرح شده پاسخ داده است. سیم کارت این گوشی نیز تا حدی ذوب شده است. او از اینکه در حدود ۴۰ دقیقه در فروشگاه اپل معطل شده و گوشی وی نیز طی این مدت از دسترس خارج شده ناراضی است. هیلارد می افزاید رفتار کارکنان اپل نیز با او مناسب نبوده و به همین علت او به فکر شکایت افتاده است.