بیماران شیمی درمانی باید مکمل مصرف کنند/نقش ریزمغذی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور رضایی، با اشاره به تاثیر انواع داروهای مورد استفاده در بیماری های مزمن قلبی-ریوی اعصاب و روان و...، بر طیف وسیعی از ریز مغذی ها، گفت: افرادی که داروهای ضد التهابی مصرف می کنند باید ویتامین های گروه های B و C که محلول در آب است را دریافت نمایند.

وی با بیان این مطلب که «فولیک اسید» ترکیبی است که در تمام سنین در تکثیر سلول های بدن دخالت دارد، افزود: به طور کلی ویتامین های گروه B بر سلامت عمومی از تنظیم متابولیسم بدن گرفته تا بر روی خلق و خوی افراد اثر گذار است.

مسئول واحد تغذیه بیمارستان مسیح دانشوری، با اشاره به دفع انواع و اقسام ریز مغذی ها به علت مشکلات گوارشی، گفت: سوءتغذیه در بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند باید به گونه ای توسط مکمل ها جبران شود.

رضایی با بیان این مطلب که COQ ۱۰ جزء مکمل هایی است که باید به تامین آن توجه شود، تصریح کرد: مکمل COQ ۱۰ در بحث دارویی مطرح و جزو ترکیبات محلول در چربی بوده و برای عضلات و سوخت و ساز بدن بسیار با اهمیت است و علائم کمبود آن ضعف عضلات و بی حالی است.

وی با تاکید بر استفاد از باکتری های مفید در طول روز، گفت: امروزه متاسفانه این باکتری ها بر اثر مصرف آنتی بیوتیک ها از بین رفته است در حالی که باکتری های مفید(پروبیوتیک ها) باعث بهبود عملکرد و تکامل دستگاه ایمنی می شود و در لبنیات تخمیر شده نظیر ماست و نوشیدنی کفیر یافت می شود. و ترکیباتی نظیر موز، سیر و پیاز به علت داشتن اولیگوساکاریدها(پره بیوتیک ها) سبب رشد بهتر این باکتری ها می شود.

رضایی با اشاره به تاثیر گذاری سلنیوم در سیستم سم زدایی کبد، اذعان داشت: خاک ایران به لحاظ داشتن سلنیوم فقیر است و کمبود سلنیوم در بروز برخی بیماری ها از سرطان گرفته تا نقص سیستم ایمنی و بیماری های قلبی-عروقی ارتباط دارد.

مسئول واحد تغذیه بیمارستان مسیح دانشوری، با بیان اینکه کمبود منیزیم در کشور دیده می شود، یادآور شد: منیزیم با سلامتی بسیاری از بافت ها در ارتباط است و در متابولیسم مواد مغذی خصوصا کربوهیدرات دخالت دارد و کمبود آن با بسیاری از بیماری های قلبی-عروقی، پرفشاری خون، افسردگی و دردهای اسکلتی عضلانی و سنگ های کلیوی در ارتباط است.

وی در پایان با بیان این مطلب که منابع آهن بسیاری از مواقع به خوبی جذب نمی شود ،گفت: برای جذب بهتر آهن توصیه می شود افراد همراه با غذا، چای و شیر مصرف نکنند و پروتئین های حیوانی و گیاهی با هم مخلوط گردند و غلات و حبوبات قبل از طبخ خیسانده شود و ترجیحا جوانه زده مصرف شوند. بهتر است همراه منابع گیاهی آهن (غیر هم) نظیر غلات، حبوبات و آجیل ها منابع ویتامین C خصوصا مرکبات مصرف شود.