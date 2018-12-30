بیانیه مرکز مقاومت بسیج بنیادشهید به مناسبت حماسه ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران به این شرح است:
یومالله ۹ دی آغاز فصلی نوین در تعمیق و تجلی پیوند امت اسلامی با آرمانهای بلند امام راحل و تبعیت از مقام عظمای ولایت و رهبری امام خامنهای عزیز (مدظلهالعالی) است.
۹ دی صحنهای شکوهمند و آموزنده برای معرفی شایستگی و مزیتهای ملت دشمنشکن ایران اسلامی برای غلبه بر جبهه دشمن و بحرانهای فراروی مسیر بالندگی و پیشروندگی انقلاب و کشور به شمار میرود.
حماسه نهم دیماه و حضور عاشورایی مردم حماسهساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی ۹ دیماه ۱۳۸۸ نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب میآید. حماسه ۹ دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستادهاند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.
به جرئت میتوان گفت نهم دی، روز غلبه جنود الهی بر جنود شیطان است. روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانتها و حرمتشکنیهای عدهای غافل و یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است.
روز نهم دی در واقع روز نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت مجدد مردم با آرمانهای والای حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. ملت غیور و شهیدپرور ایران در این روز تیر خلاص را به سران فتنه شلیک و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند.
اکنون و در نهمین سالگرد حماسه عظیم و بهیادماندنی ۹ دی، مرکز مقاومت بسیج بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن گرامیداشت این حماسه بزرگِ ملتِ حماسهآفرین و عاشورایی ایران اسلامی، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، اعلام میدارد؛ فرزندان برومند این ملت سرافراز برای جانفشانی در هر سنگری تحت فرماندهی مقتدا و ولی فقیه زمان آمادهاند و با نثار جان از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد.
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