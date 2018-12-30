کشف ۴.۴میلیون قلم کالای قاچاق سلامت/سهم ۵۲درصدی دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار اسلامی تبار، گفت: بیشترین ارزش ریالی قاچاق کالاهای سلامت محور در حوزه مواد غذایی و آشامیدنی بوده و بیشترین تنوع اقلام در بخش دارویی است.

وی با اشاره به گزارش عملکرد مقابله با فساد و قاچاق در سال ۲۰۱۸، اظهار کرد: با توجه به شاخص های تعریف شده حکمرانی خوب دارو در سازمان بهداشت جهانی (GGm) و با توجه به ریز برنامه های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در مورد مقابله با فساد، اقداماتی برای مقابله با فساد قاچاق و تقلب و کالاهای سلامت محور صورت گرفت.

اسلامی تبار با اشاره به آمار کشفیات قاچاق کالاهای سلامت ۴۰ دانشگاه علوم پزشکی در سال ۲۰۱۸، افزود: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به بیش از ۳۲ میلیارد و ۱۶۶ میلیون تومان می رسد که حدود ۳۲ درصد آن مربوط به حوزه دارو، ۵۸ درصد مواد غذایی و آشامیدنی، ۸ درصد فراروده های آرایشی و بهداشتی و ۰.۰۱۳ درصد مربوط به تجهیزات پزشکی است.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: همچنین مجموع اقلام قاچاق کشف شده در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار قلم می رسد که در این بین دارو با ۵۲ درصد بیشترین تنوع اقلام قاچاق را در حوزه کالاهای سلامت محور داشته و در مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی به ترتیب ۱۲، ۲۰ و ۱۶ درصد بوده است.

به گفته وی، مقابله با تبلیغات غیر مجاز کالاهای سلامت محور در سایت های اینترنتی و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و معرفی به دادسرای جرایم رایانه ای ناحیه ۳۱ تهران برای تبلیغ و عرضه ۱۹۴ قلم کالای غیرمجاز از طریق ۱۶۵ سامانه پیامکی صورت گرفته است

اسلامی تبار خاطرنشان کرد: شناسایی گلوگاه های فساد اداری و نقاط آسیب پذیر صدور مجوزهای قانونی کالاهای سلامت محور، طراحی مدل سنجش سلامت اداری از مراجع ذی صلاح در امور سلامت سازمان اداری و استخدامی کشور، پیگیری و برنامه ریزی لازم برای شناسایی نقاط آسیب پذیر فرآیندهای اجرایی صدور مجوز های حوزه غذا و دارو و کنترل گلوگاه ها برای افزایش واردات آنها از جمله اقدمات در حال پیگیری سازمان غذا و دارو است.

وی، پیگیری شناسه های پرتکرار تقلبی برچسب اصالت کالاهای سلامت که ادارات تخصصی با توجه به مکاتبه دفتر فناوری اطلاعات سامانه های سلامت سازمان غذا و دارو را، از دیگر اقدامات این سازمان برای مقابله با قاچاق اعلام کرد.