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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

بخش مردمی به اجلاس جهانی صدا اضافه شد

بخش مردمی به اجلاس جهانی صدا اضافه شد

رییس کمیته داوری چهاردهمین جشنواره جهانی صدا از امکان ارسال آثار مردمی به اجلاس جهانی صدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شهرام ملازاده دبیر کمیته داوری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی و ششمین اجلاس جهانی صدا درباره داوری این اجلاس جهانی اظهار کرد: داوری مقدماتی این جشنواره تا ۱۵ اسفندماه صورت می‌گیرد و از این تاریخ به بعد داوری نهایی انجام می‌شود که این امر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت.

دبیر کمیته داوری چهاردهمین جشنواره جهانی صدا افزود: این جشنواره امسال در چهار بخش داخلی، بین‌الملل، مردمی و فضای مجازی برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: برنامه‌سازان رادیو می‌توانند امسال در بخش داخلی و در سه حوزه برنامه‌های مستمر، آزاد و ویژه با یکدیگر رقابت کنند.

ملازاده درباره داوری بخش مستمر که برنامه‌های فعلی کنداکتور شبکه‌ها را هدف قرار داده نیز گفت: حمید شاه‌آبادی معاون صدا اهمیت ویژه‌ای به ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها می‌دهد و به همین دلیل این بخش به جشنواره امسال اضافه شد. در این بخش قرار است به ۱۴ نفر از بهترین برنامه‌سازان رادیو در بخش‌های گوینده، تهیه‌کننده، گزارشگر، نویسنده، کارگردان، افکتور، بازیگر و کارشناس و مجری جوایزی اختصاص یابد.

رییس کمیته داوری چهاردهمین جشنواره جهانی صدا بیان کرد: در بخش آزاد هم همه برنامه‌سازان رادیو فارغ از عنوان شغلی می‌توانند یک برنامه ارسال کنند. در این بخش حدوداً یک هزار برنامه شرکت دارد و در این بین ۱۰ نفر به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

وی ادامه داد:‌ بخش ویژه به برنامه‌های مناسبتی شبکه‌ها اختصاص دارد که از کنداکتور فعلی شبکه‌ها رصد می‌شود. شبکه‌ها می‌توانند با ۲۴ برنامه در این بخش شرکت کنند و نهایتاً دو برنامه انتخاب خواهد شد.

 ملازاده عنوان کرد: در بخش رسانه‌های نوین نیز سایت و کانال شبکه‌ها و میزان تعامل آنها با مخاطبان مورد توجه است که به ۱۴ اثر برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی گفت: در بخش بین‌الملل نیز هر کشوری می‌تواند با موضوع‌هایی همچون صلح جهانی، محیط زیست، تنوع فرهنگی، بحران آب و مقابله با تروریسم با دو برنامه در جشنواره شرکت کند.

ملازاده درباره بخش مردمی که با دستور معاون صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار به جشنواره اضافه شده است، عنوان کرد: همه علاقه‌مندان رادیو می‌توانند آثار خود را به صورت پادکست، قطعات موسیقی و گزارش با موضوع‌هایی همچون گردشگری، حمایت از کالای ایرانی، محیط زیست، سبک زندگی، صلح جهانی و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با امیدواری از حضور پررنگ دانشجویان در این بخش از جشنواره اظهار کرد: دانشجویان می‌توانند با گوشی‌های موبایل و دستگاه‌های ضبط صدا آثاری را تهیه و ارسال کنند.

دبیر کمیته داوری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی و ششمین اجلاس جهانی صدا بیان کرد: در بخش مردمی ۱۰ برگزیده خواهیم داشت که به مراسم اختتامیه جشنواره دعوت خواهند شد.

کد مطلب 4500212
عطیه موذن

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