بخش مردمی به اجلاس جهانی صدا اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شهرام ملازاده دبیر کمیته داوری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی و ششمین اجلاس جهانی صدا درباره داوری این اجلاس جهانی اظهار کرد: داوری مقدماتی این جشنواره تا ۱۵ اسفندماه صورت می‌گیرد و از این تاریخ به بعد داوری نهایی انجام می‌شود که این امر تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت.

دبیر کمیته داوری چهاردهمین جشنواره جهانی صدا افزود: این جشنواره امسال در چهار بخش داخلی، بین‌الملل، مردمی و فضای مجازی برگزار می‌ شود.

وی ادامه داد: برنامه‌سازان رادیو می‌توانند امسال در بخش داخلی و در سه حوزه برنامه‌های مستمر، آزاد و ویژه با یکدیگر رقابت کنند.

ملازاده درباره داوری بخش مستمر که برنامه‌های فعلی کنداکتور شبکه‌ها را هدف قرار داده نیز گفت: حمید شاه‌آبادی معاون صدا اهمیت ویژه‌ای به ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها می‌دهد و به همین دلیل این بخش به جشنواره امسال اضافه شد. در این بخش قرار است به ۱۴ نفر از بهترین برنامه‌سازان رادیو در بخش‌های گوینده، تهیه‌کننده، گزارشگر، نویسنده، کارگردان، افکتور، بازیگر و کارشناس و مجری جوایزی اختصاص یابد.

رییس کمیته داوری چهاردهمین جشنواره جهانی صدا بیان کرد: در بخش آزاد هم همه برنامه‌سازان رادیو فارغ از عنوان شغلی می‌توانند یک برنامه ارسال کنند. در این بخش حدوداً یک هزار برنامه شرکت دارد و در این بین ۱۰ نفر به عنوان برگزیده انتخاب خواهند شد.

وی ادامه داد:‌ بخش ویژه به برنامه‌های مناسبتی شبکه‌ها اختصاص دارد که از کنداکتور فعلی شبکه‌ها رصد می‌شود. شبکه‌ها می‌توانند با ۲۴ برنامه در این بخش شرکت کنند و نهایتاً دو برنامه انتخاب خواهد شد.

ملازاده عنوان کرد: در بخش رسانه‌های نوین نیز سایت و کانال شبکه‌ها و میزان تعامل آنها با مخاطبان مورد توجه است که به ۱۴ اثر برتر جوایزی اهدا خواهد شد.

وی گفت: در بخش بین‌الملل نیز هر کشوری می‌تواند با موضوع‌هایی همچون صلح جهانی، محیط زیست، تنوع فرهنگی، بحران آب و مقابله با تروریسم با دو برنامه در جشنواره شرکت کند.

ملازاده درباره بخش مردمی که با دستور معاون صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای اولین بار به جشنواره اضافه شده است، عنوان کرد: همه علاقه‌مندان رادیو می‌توانند آثار خود را به صورت پادکست، قطعات موسیقی و گزارش با موضوع‌هایی همچون گردشگری، حمایت از کالای ایرانی، محیط زیست، سبک زندگی، صلح جهانی و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با امیدواری از حضور پررنگ دانشجویان در این بخش از جشنواره اظهار کرد: دانشجویان می‌توانند با گوشی‌های موبایل و دستگاه‌های ضبط صدا آثاری را تهیه و ارسال کنند.

دبیر کمیته داوری چهاردهمین جشنواره بین‌المللی و ششمین اجلاس جهانی صدا بیان کرد: در بخش مردمی ۱۰ برگزیده خواهیم داشت که به مراسم اختتامیه جشنواره دعوت خواهند شد.