تصویب طرح تشدید مجازات اسید پاشی در کمیسیون قضایی

یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درگفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن دارای ۹ ماده در دستور کار کمیسیون قرار داشت که کلیات و تمام مواد این طرح در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی این طرح کارشناسانی از نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری در این جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات خود را در خصوص این طرح بیان کردند.