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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۳

کمالی‌پور به مهر خبر داد؛

تصویب طرح تشدید مجازات اسید پاشی در کمیسیون قضایی

تصویب طرح تشدید مجازات اسید پاشی در کمیسیون قضایی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در کمیسیون متبوعش خبر داد.

یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درگفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن دارای ۹ ماده در دستور کار کمیسیون قرار داشت که کلیات و تمام مواد این طرح در جلسه کمیسیون به تصویب رسید.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی این طرح کارشناسانی از نیروی انتظامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری در این جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات خود را در خصوص این طرح بیان کردند.

کد مطلب 4501753

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