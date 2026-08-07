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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

توافق وزیر ورزش و جوانان ایران با همتای آذربایجانی برای گسترش همکاری

توافق وزیر ورزش و جوانان ایران با همتای آذربایجانی برای گسترش همکاری

وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان در دیداری دوجانبه، بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه ورزش و جوانان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی در دیدار با فرید غایب‌اف با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور، توسعه دیپلماسی ورزشی، افزایش تعامل میان فدراسیون‌های ورزشی، برگزاری اردوها و مسابقات مشترک، تبادل مربیان و ورزشکاران و همکاری در حوزه آموزش و استعدادیابی را از مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک برشمرد.

وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان نیز با استقبال از توسعه روابط ورزشی با جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف ورزش و جوانان تأکید کرد.

در این دیدار دنیامالی با قدردانی از ابراز همدردی مردم و دولت جمهوری آذربایجان پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، سلام ویژه رییس‌جمهور پزشکیان به ملت این کشور و الهام علی‌اف را به نماینده دولت آذربایجان ابلاغ کرد.

در این دیدار، مجتبی دمیرچی‌لو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان، محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، محمدحسن تقی‌زاده مدیرکل دفتر امور بین‌الملل، محسن معتمدکیا مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ورزش و جوانان و علیرضا هدایت‌پور معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.

کد مطلب 6910211

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