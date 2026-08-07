فارس؛ استان تولیدکننده در صدر تورم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، فارس با ثبت تورم ماهانه ۵.۴ درصدی در تیرماه، بالاترین نرخ تورم کشور را به خود اختصاص داده است؛ جایگاهی که پرسشهای متعددی را درباره وضعیت اقتصاد استان، سازوکار تنظیم بازار، نحوه توزیع کالا و میزان اثربخشی سیاستهای کنترل قیمتها ایجاد کرده است.
این در حالی است که فارس همواره بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در تولید محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، دام و طیور و بسیاری از کالاهای مورد نیاز کشور شناخته میشود و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی ایران دارد.
همین موضوع، تناقضی قابل تأمل را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ چگونه استانی که در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و غذایی در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد، امروز در صدر جدول افزایش قیمتها ایستاده است؟
چرا وفور تولید و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، آنگونه که انتظار میرود، به ثبات بیشتر بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان منجر نشده و مردم فارس باید برخی از محصولات تولیدشده در همین استان را با قیمتهایی بالاتر از انتظار تهیه کنند؟
تورم فارس؛ نتیجه مجموعهای از عوامل ملی و ساختاری
سعید تقیزاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در گفتگو با خبرنگار با اشاره به اینکه همه استانها سهمی از تورم ساختاری و ملی دارند، گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از عواملی است که در سطح ملی و خارج از اختیار استانها رخ میدهد و نمیتوان سهم این عوامل را نادیده گرفت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: دولت در شرایطی قرار دارد که همزمان باید هزینههای جاری، جبران خسارتهای واردشده به زیرساختها و نیازهای ضروری کشور را تأمین کند و همین موضوع، اهمیت استفاده از روشهای غیرتورمی تأمین منابع را دوچندان کرده است.
تولید فارس آسیب ندیده؛ فشار اصلی در سمت تقاضاست
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ظرفیتهای تولیدی فارس، افزایش قیمتها در این استان محسوس است، گفت: در بخش عرضه و تولید، کمبود جدی وجود ندارد و مشکل اصلی بیشتر به سمت تقاضا و شرایط شکلگیری بازار بازمیگردد.
وی اضافه کرد: فارس علاوه بر تأمین نیازهای خود، بخشی از نیازهای سایر استانها و حتی پایتخت را نیز تأمین میکند و همین موضوع در شرایط خاص میتواند فشار بیشتری بر بازار استان وارد کند.
تقیزاده با اشاره به ویژگیهای اقتصادی فارس گفت: ساختار اقتصادی استان که ترکیبی از کشاورزی و صنعت است، باعث میشود هرگونه افزایش هزینه در نهادهها، انرژی و عوامل تولید با شدت بیشتری به قیمت نهایی کالاها منتقل شود.
ترکیب سبد هزینه خانوار، یکی از عوامل تفاوت تورم استانها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس یکی دیگر از عوامل تفاوت نرخ تورم استانها را ترکیب سبد هزینه خانوارها عنوان کرد و گفت: در فارس حدود ۷۰ درصد سبد هزینه مربوط به گروههای غیرخوراکی است که شامل بخشهایی مانند مسکن، حملونقل و خدمات میشود.
وی افزود: تفاوت وزن گروههای مختلف در سبد هزینه خانوار باعث میشود حتی در شرایط مشابه، نرخ تورم استانها با یکدیگر متفاوت باشد.
ضرورت اصلاح نظام توزیع و کاهش واسطهگری
تقیزاده با تأکید بر اهمیت اصلاح نظام توزیع کالا اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، فاصله قیمت برخی کالاها میان استان تولیدکننده و استانهای دیگر است که نشان میدهد باید در حوزه تنظیم بازار و شبکه توزیع بازنگری شود.
وی تصریح کرد: توسعه بازارهای محلی، عرضه مستقیم کالا، تقویت میادین عرضه و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و مشاغل خانگی میتواند به کاهش نقش واسطهها و کنترل قیمتها کمک کند.
ضرورت بازبینی دادههای تورمی فارس
مسعود گودرزی معاون اقتصادی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار برخی آمارها درباره جایگاه فارس در جدول تورم ماهانه، اظهار کرد: این آمارها نیازمند بررسی دقیق است و نمیتوان بدون تحلیل کارشناسی درباره آنها قضاوت کرد.
وی افزود: تغییرات قابل توجه در رتبه استانها طی بازههای کوتاه زمانی، این ضرورت را ایجاد میکند که مبانی محاسبه، دادههای مورد استفاده و نحوه جمعآوری اطلاعات با دقت بیشتری بررسی شود.
اطلاعات اقتصادی باید زیر نظر فرآیند کارشناسی تکمیل شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: اطلاعات مربوط به سبد کالا، قیمتها و شاخصهای اقتصادی باید بهصورت دقیق و هماهنگ جمعآوری شود تا امکان تحلیل درست شرایط اقتصادی استان فراهم شود.
گودرزی با بیان اینکه بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است، گفت: باید اطمینان حاصل کنیم اطلاعات ارائهشده دقیق و قابل اتکا باشد تا پس از آن بتوان درباره عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتها و وضعیت تورمی استان اظهارنظر کرد.
ضرورت پاسخگویی دقیق به افکار عمومی
وی تأکید کرد: در مسائل اقتصادی، بهویژه موضوعاتی که ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد، دقت در ارائه اطلاعات اهمیت زیادی دارد و باید پیش از بیان هر تحلیل یا نتیجهگیری، دادهها بهصورت کامل بررسی شوند.
گودرزی افزود: بررسی دقیق وضعیت تورم فارس و عوامل مؤثر بر آن در جلسات کارشناسی دنبال خواهد شد تا بر اساس اطلاعات معتبر، تصمیمگیری و اطلاعرسانی انجام شود.
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