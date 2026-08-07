به گزارش خبرنگار مهر، امیرفرشاد تفکری مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان درباره آخرین وضعیت پرونده این باشگاه برای لغو رایدلنضباطی سقوط به لیگ یک به دلیل عدم حضور در پلیآف گفت: با وجود اینکه برنامهریزی خود را برای حضور در لیگ یک آغاز کردهایم، همچنان نسبت به رأی دادگاه CAS امیدوار هستیم و تا آخرین لحظه برای احقاق حق باشگاه تلاش خواهیم کرد.
وی افزود: آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال، دستور داده دلایل و مستندات باشگاه بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین سومین نامه نیز ارسال شده تا موارد و ایراداتی که مدنظر ماست، در کمیته استیناف مورد رسیدگی قرار بگیرد.
مدیرعامل مس رفسنجان ادامه داد: با این حال، روند آمادهسازی تیم برای حضور در لیگ یک را متوقف نکردهایم و بر اساس شرایط موجود، تیم را برای این مسابقات میبندیم.
تفکری درباره عدم حضور در دیدار پلیآف لیگبرتر نیز گفت: ما در مسابقه پلیآف شرکت نکردیم و طبیعی بود که نتیجه ۳ بر صفر به سود صنعت نفت اعلام شود اما موضوع اصلی اعتراض و پیگیری ما این موضوع نیست و بحث ما به موضوعات دیگری مربوط میشود که از مسیرهای قانونی آن را دنبال خواهیم کرد.
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