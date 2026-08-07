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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

مدیرعامل مس رفسنجان: شاکی هستیم اما برای لیگ یک آماده می‌شویم

مدیرعامل مس رفسنجان: شاکی هستیم اما برای لیگ یک آماده می‌شویم

مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان گفت: برای لیگ یک تیم را می بندیم اما پیگیر شکایت های حقوقی خود در فدراسیون فوتبال هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرفرشاد تفکری مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان درباره آخرین وضعیت پرونده این باشگاه برای لغو رایدلنضباطی سقوط به لیگ یک به دلیل عدم حضور در پلی‌آف گفت: با وجود اینکه برنامه‌ریزی خود را برای حضور در لیگ یک آغاز کرده‌ایم، همچنان نسبت به رأی دادگاه CAS امیدوار هستیم و تا آخرین لحظه برای احقاق حق باشگاه تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال، دستور داده‌ دلایل و مستندات باشگاه بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین سومین نامه نیز ارسال شده تا موارد و ایراداتی که مدنظر ماست، در کمیته استیناف مورد رسیدگی قرار بگیرد.

مدیرعامل مس رفسنجان ادامه داد: با این حال، روند آماده‌سازی تیم برای حضور در لیگ یک را متوقف نکرده‌ایم و بر اساس شرایط موجود، تیم را برای این مسابقات می‌بندیم.

تفکری درباره عدم حضور در دیدار پلی‌آف لیگ‌برتر نیز گفت: ما در مسابقه پلی‌آف شرکت نکردیم و طبیعی بود که نتیجه ۳ بر صفر به سود صنعت نفت اعلام شود اما موضوع اصلی اعتراض و پیگیری ما این موضوع نیست و بحث ما به موضوعات دیگری مربوط می‌شود که از مسیرهای قانونی آن را دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 6910203

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