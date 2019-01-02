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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۶

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد:

آغاز فرآیند پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان علوم پزشکی

آغاز فرآیند پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان علوم پزشکی

فرآیند پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی و انستیتو پاستور ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت با ارسال نامه‌ای به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و نیز انستیتو پاستور ایران اعلام کرد: در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و با استناد به جز(۲) بند (ط) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، اعتبارات هزینه ای آن دستگاه بابت تسویه مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۹۶، به شرح جدول پیوست افزایش می یابد تا با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.

دستگاه اجرایی موظف است مطالبات پاداش خدمت بازنشستگان را به ترتیب زمان بازنشستگی پرداخت نماید. ضمنا تشخیص اعتبار موضوع افزایش این اعلامیه لغایت بهمن ماه به میزان صد در صد تعیین می گردد.

کد مطلب 4501995
سمیه رسولی

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