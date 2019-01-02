ترامپ رهبران کنگره را به کاخ سفید دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری ایالات متحده، رهبران کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات را به کاخ سفید دعوت کرده تا اطلاعاتی درباره امنیت مرزهای کشور به آنها ارائه شود.

بخشی از دولت فدرال آمریکا به خاطر اختلاف بودجه بر سر ساخت دیوار مرزی با مکزیک تعطیل شده است.

رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه‌شنبه پیشنهاد دموکرات‌ها برای بازگشایی دولت را رد کرد و گفت که لایحه بودجه‌ای که این حزب ارائه داده فاقد بودجه لازم برای ساخت دیوار در مرزهای جنوبی است.

وی در توییت‌های خود بار دیگر دموکرات‌ها را به بی‌توجهی به امنیت کشور متهم کرد و گفت که امنیت واقعی مرزی بدون دیوار به دست نمی‌آید.

ترامپ در پیام های خود نوشت: «دموکرات‌ها، همان‌طور که فکر می‌کردم، هیچ پولی برای یک دیوار جدید اختصاص نداده‌اند. همه‌اش خیالبافی‌ است. مشکل اینجا است که بدون دیوار نمی‌توان به امنیت واقعی در مرز دست یافت و کشور ما در نهایت باید یک مرز قوی و امن در جنوب داشته باشد».

ساعاتی پس از این توییت‌ها، رسانه‌ها از نشستی با حضور رهبران کنگره در کاخ سفید خبر دادند که امروز چهارشنبه برگزار می‌شود. طی این نشست مقاماتی از وزارت امنیت میهن، اطلاعاتی را درباره وضعیت مرزها به رهبران دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در کنگره ارائه خواهند کرد.

تعطیلی بخش‌هایی از دولت آمریکا از روز بیست و دوم دسامبر آغاز شده و اکنون نیز نشانه‌ای دال بر مذاکرات مستقیم جمهوریخواهان، دموکرات‌ها و کاخ سفید دیده نمی‌شود.

«نیتا لووی» رئیس کمیته تخصیص بودجه نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه طرحی را برای فراهم آوردن بودجه وزارت امنیت میهن تا تاریخ هشتم فوریه معرفی کرد. این طرح همچنین تامین بودجه دیگر نهادهای فدرال را نیز تا آخر سال مالی شامل می‌شود.

طرح یاد شده بودجه‌ای یک میلیارد و سیصید میلیون دلاری برای امنیت مرزها پیشنهاد می‌کند در حالی که دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک پنج میلیارد دلار درخواست کرده است.