به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دموکرات‌ها در نخستین اقدام برای نشان دادن تسلط خود بر مجلس نمایندگان آمریکا، از تصمیم برای تصویب لایحه‌ای در روز پنجشنبه خبر می‌دهند که به روند تعطیلی دولت فدرال علیرغم عدم اختصاص بودجه برای ساخت دیوار مرزی مکزیک پایان می‌دهد.

این درحالی است که «میچ مک کانل» رئیس اکثریت جمهوریخواه مجلس سنا می‌گوید حتی اگر «نانسی پلوسی» سخنگوی دموکرات مجلس نمایندگان چنین طرحی را تصویب کند؛ سنا به آن رای نخواهد داد.

این درحالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز که طی ۱۳ روز گذشته، با مطالبه بودجه‌ای نجومی برای ساخت دیوار مرزی، دولت را به تعطیلی کشانده؛ از عدم امضای لایحه پیشنهادی دموکرات‌ها حتی در صورت عبور از سد کنگره خبر می‌دهد.

این درحالی است نشست دیروز ترامپ با رهبران کنگره آمریکا نیز بی‌نتیجه پایان یافته است.

«نیتا لووی» رئیس کمیته تخصیص بودجه نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه طرحی را برای فراهم آوردن بودجه وزارت امنیت میهن تا تاریخ هشتم فوریه معرفی کرد. این طرح همچنین تامین بودجه دیگر نهادهای فدرال را نیز تا آخر سال مالی شامل می‌شود.

طرح یاد شده بودجه‌ای یک میلیارد و سیصید میلیون دلاری برای امنیت مرزها پیشنهاد می‌کند در حالی که دونالد ترامپ برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک پنج میلیارد دلار درخواست کرده است.

این درحالی است که با شکست مذاکرات روز چهارشنبه، ترامپ از رهبران کنگره خواست تا روز جمعه نیز به کاخ سفید بیایند.