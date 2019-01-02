حذف و جایگزینی داروهای برند خارجی در بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، با توجه به محدودیت منابع، مدیریت منابع و مصارف را یکی از اولویت های وزارت بهداشت دانست و گفت: در این زمینه با اقداماتی که انجام شده است علاوه بر ایجاد فرهنگ حمایت از محصولات با کیفیت تولید داخل در بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمت، به استانداردسازی خدمات درمانی نیز پرداخته ایم و بستر برنامه های کلان نظام سلامت همچون نظام ارجاع، استقرار راهنماهای بالینی و سند درمان را فراهم کرده ایم.

وی در خصوص اقدامات کمیته مدیریت منابع و مصارف وزارت بهداشت با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع، مدیریت ارائه خدمات سلامت یک نیاز اساسی است، تاکید کرد: مدیریت منابع به معنی کاهش مصارف نیست، بلکه باید بتوانیم دسترسی عادلانه به خدمات ایمن و با کیفیت را برای مردم فراهم کنیم.

جان بابایی با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف یکی از اولویت های وزارت بهداشت است، در خصوص اقدامات کمیته مدیریت منابع و مصارف وزارت بهداشت، افزود: در این راستا وزارت بهداشت، بیماران دارای بیمه تکمیلی را از طریق استقرار نظام استحقاق ‌سنجی شناسایی کرده و به منظور دقت در شناسایی بیماران با بیمه تکمیلی، برای متصدیان پذیرش، طرح های تشویقی در نظر گرفته شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت، متوقف کردن خرید خدمت در قالب زنجیره ارجاع از بخش خصوصی با تعرفه بخش خصوصی یا تعرفه بینابینی (در حال حاضر، پرداخت مابه‌التفاوت از محل طرح تحول صورت می‌گیرد) و الزام به انجام از طریق سیستم دانشگاهی، را از دیگر اقدامات این کمیته برشمرد و گفت: در راستای کنترل منابع و مصارف و کاهش هزینه ها اقدام به ارزان کردن هزینه ورودی‌ کالا و اقلام اداری با اصلاح فرآیندهای فعلی کارپردازی مراکز، موسسات، شبکه و دانشکده‌های تابعه دانشگاه و پایش تراز اعمال جراحی گلوبال به صورت ماهیانه و ارائه بازخورد منظم به پزشکان، دستیاران و سرپرستاران بخش‌های مربوطه کردیم.

رئیس کمیته مدیریت منابع و مصارف دبیرخانه ستاد کشوری تحول سلامت، ادامه داد: همچنین در راستای اجرای سیاست های کمیته مدیریت منابع و مصارف، در مراکز درمانی نیز اقداماتی همچون بازبینی و اصلاح فرمولاری دارو و ملزومات پزشکی بیمارستان‌ها، حذف و جایگزینی داروهای برند خارجی با انواع مشابه تولید داخل، استفاده از دارو و لوازم مصرفی پزشکی با سطح پوشش بیمه‏ای کامل‏ تر، کنترل و منطقی کردن مصرف دارو از طریق تنظیم پروتکل‏ های درمانی، اولویت بررسی اقلام پرهزینه از لحاظ سهم بالاتر یارانه و ممنوع کردن تجویزهای خارج از فرمولاری مصوب هر بیمارستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی، جایگزین کردن تجهیزات یکبار مصرف با تجهیزات چند بار مصرف و یا قابل استفاده مجدد با استفاده از روش استریل مناسب را اقدامی در جهت صرفه جویی در هزینه های مراکز درمانی برشمرد و گفت: همچنین در این راستا، 50 قلم دارو و لوازم پرهزینه در تمام مراکز شناسایی شده و نسبت به حذف و جایگزینی اقلام مذکور با موارد با کیفیت و قیمت پایین تر و یا اقلام مشابه تولید داخلی، اقدام شده است.

جان بابایی افزود: همچنین جهت حمایت از پزشکانی که از «پروتزها و لوازم مصرفی با کیفیت ایرانی و قیمت پایین ‌تر» یا «داروهای ژنریک» استفاده می ‌کنند، از ابزارهای تشویقی استفاده می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، تدوین پروتکل برای ارائه برخی از خدمات بستری به صورت سرپایی مانند شیمی درمانی و تجویز داروهای خاص و گرانقیمت، مدیریت مصرف اقلام هتلینگ بخش‌ها و آموزش به روسا و سرپرستاران بخش‌ها، فعال شدن هر چه بیشتر کمیته‌های دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی در سطح مراکز با زیر کمیته‌های تجویز منطقی دارو (RUD)، مدیریت و کنترل مصرف آنتی بیوتیک ها و سایر داروهای مشمول گایدلاین‌های ابلاغی وزارت متبوع، مدیریت و استانداردسازی حضور ویزیتورهای شرکت‌های دارویی و تجهیزاتی در بیمارستان های تحت پوشش، ساماندهی اعمال جراحی الکتیو نیازمند پروتز و تجهیزات مصرفی پزشکی پرهزینه، پوشش از طریق بیمه تکمیلی، ارائه هشدار درخصوص سقف بیمه سلامت در قالب سیستم HIS، ارتقا و به روزرسانی سامانه HIS جهت برآوردن نیازهای مراکز مطابق آخرین الزامات وزارت متبوع را برخی از اقداماتی برشمرد که این کمیته در راستای کاهش هزینه ها در حال اجرای آنها است.