به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد کریمی رییس پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزشوپرورش استانها با اشاره به مدیریت طرحهای پژوهشی و اقدامات تحولی در پژوهشگاه مطالعات، اظهار کرد: پژوهشگاه بهعنوان بازوی پژوهشی آموزشوپرورش است و وظیفهداریم که از پروژه های آموزشوپرورش پشتیبانی کنیم.
وی افزود: هدف غایی ارتقای کیفیت فرآیندهای اصلی نظام آموزشوپرورش و بهبود یادگیری و آموزش در مدارس است و از رهگذر مسئله شناسی، تمهید مقدمات و ارزشیابی پژوهشها و کاربست نتایج تحقیقات به دنبال برنامه تحول و توسعه تحقیقات در وزارت آموزشوپرورش هستیم.
رییس پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش بابیان اینکه ارتقای کیفیت تحقیقات، پاسخگویی، مسئولیتپذیری و نقشآفرینی بخش پژوهش را مدنظر قرار دادهایم، گفت: برای این منظور شناسایی درست و کامل از وضعیت موجود انجام میگیرد و با آیندهپژوهی و واقعنگری و تمرکز بر استاد بالادستی نتایج تحقیقات در آموزشوپرورش بهکار گرفته میشود.
کریمی در ادامه اضافه کرد: در استانها فرآیندها و چرخهها و تضمین کیفیت پژوهشها، محصولات و بروندادها اصلاح و بهبود پیدا کند و سنجش نیازهای آموزشی پژوهشگران آموزشوپرورش و تدوین برنامه برای پاسخدهی انجام گیرد.
وی با اشاره به توسعه فرهنگ تفکر و پژوهش، اظهار کرد: بهبود راهبردها و روشهای آموزش تفکر و پژوهشگری در مدارس، تحکیم و ارتقای کیفیت برنامه پژوهش عمل، توسعه روش تدریس پژوهش محور و توسعه کیفیت پژوهش سراهای دانشآموزی ازجمله اقداماتی است که برای این توسعه باید مدنظر قرار بگیرد.
کریمی در پایان گفت: در مؤلفه برنامهای پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش ۶محور تدوینشده است که در هر محور چندین اقدام اساسی تعریفشده است و در پژوهشگاه پیگیر عملیاتی شدن اقدامات هستیم.
مدیریت تغییر یکی از الزامات اجرای سند تحول است
همچنین در این نشست مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزشوپرورش گفت: مدیریت تغییر یکی از الزامات اجرای سند تحول است، لذا التزام به مدیریت اسلامی و اقتضائات اسلامی باهدف رسیدن به حیات طیبه (انقلاب فرهنگی، حاکمیت اخلاق اسلامی)، رهبری فرهنگی تربیتی (رهبری تحول بهجای مدیریت تحول و نفوذ در قلبها)، گفتمان سازی تحول؛ با استفاده از ظرفیت رسانهها، آشنایی دقیق و عمیق مدیران با مفاد سند تحول (مفاهیم نو؛ مانند آشنایی با واژگان جدید؛ حیات طیبه، موفقیت، شایستگیهای پایه، ارکان مهم و مؤثر و مفاهیم قدیم)، همسوسازی فرهنگسازمانی، رصد شاخصهای تحولآفرین مانند کاهش تمرکز، حاکمیت رویکرد فرهنگی -تربیتی، مشارکتپذیری، توازن و تعادل در ساحتهای ششگانه ازجمله این موارد است.
نوید ادهم تصریح کرد: پایش برنامههای تحولی، دارا بودن تفکر استراتژیک و شناسایی رفع موانع تحول از الزامات مدیریت تغییر در راستای اجرای سند تحول است.
در بودجه برای دفتر امور زنان اعتبار اندکی دیده شده است
فرحناز مینایی پور مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزشوپرورش نیز در دومین روز از گردهمایی مشترک اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزشوپرورش استانهای کشور اظهار کرد: در کشور یکمیلیون زن کارمند داریم که۵۰۰هزار تن در آموزشوپرورش مشغول به خدمت هستند و۷ میلیون دختر دانشآموز مشغول به تحصیل در مدارس آموزشوپرورش هستند که این آمار نشانگر وجود حوزه وسیعی از حضور زنان در وزارت آموزشوپرورش است.
مدیرکل دفتر امور زنان تصریح کرد: در آموزشوپرورش جایگاه ساختاری مشاوره امور بانوان در ادارات تنزل پیداکرده است و خوشبختانه مدیران کل به این حوزه بهعنوان مشاوران خود در فعالیتهای آموزشی و پرورشی نگاه میکنند و اگر مدیرکل میدان عمل به مشاوره امور بانوان بدهد، این افراد میتوانند یقیناً عملکرد خوبی در این حوزه داشته باشند.
وی در ادامه گفت: مدیران کل استانی توجه داشته باشند که انتصابات زنان برحسب شایستگی باشد و هرچند در حال حاضر این حرکت کند است اما امیدواریم تندتر شود.
مدیرکل دفتر امور زنان خاطرنشان کرد: در بودجه برای دفتر امور زنان اعتبار اندکی دیده شده است که حتی برای انجام چند طرح با مشکل روبرو هستیم و از مدیران کل استانها میخواهیم که از درآمدهای اختصاصی استان سهمی در اختیار این حوزه قرار بگیرد.
مینایی پور با اشاره به بخشنامه ورزشی که به استانها ابلاغشده است، اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ارسالی و تأکید وزیر آموزشوپرورش، سه روز در هفته روزی یک ساعت برای فعالیتهای ورزشی بانوان همکار در ادارات آموزشوپرورش در نظر گرفته شود.
تحصیل بیش از ۱۳هزار دانشآموز در ۱۱۰واحد آموزشی و در ۵۶کشور جهان
غلامرضا کریمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور نیز در این نشست بیان کرد: ضروری است آموزشوپرورش در سطح بینالمللی حضور پررنگتری داشته باشد لذا با ارائه تجربیات و توانمندیهای داخلی در عرصه جهانی میتوانیم حضور خود را پررنگ و تصویر مثبت از ایران را ارتقا دهیم.
وی افزود: استانها تجارب موفق خود در سطح مدارس بهصورت گزارش مصور و رعایت شاخصها را به مرکز امور بینالملل ارسال تا به زبانهای زنده دنیا ترجمه و برای استفاده سایر کشورها ارائه شود.
کریمی از آموزش بیست نفر نیروی خبره در تعامل بینالمللی خبر داد و خاطرنشان کرد: این نیروها تا ۱۵سال آینده جایگاه آموزشوپرورش ایران را در تعاملات بینالمللی دوجانبه و چندجانبه تقویت خواهند کرد.
وی از تحصیل بیش از ۱۳هزار دانشآموز در ۱۱۰واحد آموزشی و در ۵۶کشور جهان خبر داد و اذعان کرد: مدارس خارج از کشور با بحران ارزی مواجه شدهاند بهطوریکه با افزایش بهای ارز در سال جاری تنها امکان تأمین نیمی از هزینههای مدارس خارج از کشور وجود دارد.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور اضافه کرد: با توجه به افزایش ۱۵درصدی بودجه مدارس خارج از کشور در بودجه سال ۹۸، مشکلات تأمین ارز با بحران جدیتری مواجه خواهد بود.
وی اظهار کرد: از اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور بهصورت دریافت ریالی حقوق استقبال میکنیم تا بتوانیم بخشی از کسری بودجه مدارس خارج از کشور را جبران کنیم.
کریمی از فعالیت ۱۸مدرسه بینالملل دخترانه و پسرانه در کشور خبر داد و افزود: این مدارس علاوه بر پایتخت در شهرهای اصفهان، شیراز، قم و مشهد ایجادشده و پیگیر راهاندازی در مراکز استانهای متقاضی نیز هستیم.
وی ادامه داد: چهار مدرسه بینالملل در کشورهای امارات، عراق و انگلیس فعالیت میکنند و بر توسعه این مدارس تأکیدداریم.
رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور تصریح کرد: ۴۷۵هزار دانشآموز اتباع خارجی داریم که ۴۴۴هزار نفر از آنها تابعه افغانستان هستند و بقیه از کشورهای عراق سوریه، تاجیکستان، پاکستان، ترکیه، عمان و برخی از کشورهای اروپایی هستند.
وی گفت؛ بر اساس دستور مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان آموزشی، ثبتنام تمامی کودکان لازمالتعلیم در مدارس ضروری است و نباید هیچ کودکی از تحصیل باز بماند.
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