۵۰۰ هزار زن در آموزش و پرورش فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز میناییپور در گردهمایی مشاوران و کارشناسان امور زنان آموزش و پرورش سراسر کشور که صبح امروز در باشگاه فرهنگیان برگزار شد، گفت: ما هرساله یک گردهمایی داریم که امسال گردهمایی تمام مدیران سطح کشور را برگزار میکنیم و امسال این گردهمایی به میزبانی شهرستانهای استان تهران برگزار میشود. امروز دومین گردهمایی و برای اولینبار گردهمایی مشاوران و کارشناسان را برگزار میکنیم زیرا این افراد نقش مهمی در اجرای طرحها دارند.
وی افزود: دولت در کل کشور ۴ میلیون کارمند دارد که ۱ میلیون از آنان خانم و ۵۰۰ هزار در آموزش و پرورش هستند. وجود ۷ میلیون دانشآموز دختر ضرورت آموزش و پرورش و دفتر زنان را نشان میدهد. تمام جمعیت کشور تا سن ۱۸ سال در آموزش و پرورش هستند. ۹۲۰ هزار پرسنل در آموزش و پرورش داریم که از این تعداد ۵۰۰ هزار خانم و ۴۲۰ هزار آقا هستند و جمعیت خانمها زیادتر است.
وی بر لزوم وجود این دفتر تاکید کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم فاصله بین زنان و مردان را پر کنیم. اکنون پوشش تحصیلی دختران به ۹۸ درصد رسیده است و همچنین رشد مدیریتی زنان در آموزش و پرورش نشان از لزوم دفتر را نشان میدهد.
میناییپور به تاریخچه دفتر امور زنان که به بعد از انقلاب میرسد اشاره کرد و افزود: در چارت سازمانی، این دفتر زیر نظر وزیر آموزش و پرورش بوده است که بعد از جابهجایی در زمان حاجی بابایی زیر نظر سازمان مشارکتهای مردمی رفت اما تلاشهای ما باعث شد با حمایت وزیر فعالیتهای این دفتر را با قدرت پیش ببریم.
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: امیدواریم این دفتر با قدرت بیشتر ادامه فعالیت دهد. اکنون این دغدغه در استانها وجود دارد که مشاور امور زنان هم تراز با رییس اداره باشد و در ۷۳۶ منطقه آموزشی مشاور امور زنان داشته باشیم.
وی در باره ماموریت دفتر امور زنان گفت: توانمندسازی زنان و دختران، برقراری عدالت جنسیتی، برنامهریزی مبتنی بر توجه به جنسیت، توجه به امور زنان سرپرست خانوار و افزایش پوشش تحصیلی دختران از ماموریتهای اصلی دفتر زنان است.
میناییپور ادامه داد: در حوزه دختران و زنان فعالیتهای زیادی داشتهایم در بحث دختران آموزش حقوق دختران و حقوق شهروندی را شروع کردیم که کتابی نیز برای آن تالیف شده است. اجرای طرح بهبود وضع آموزشی و بهداشتی دانشآموزان مناطق محروم و اجرای طرح مهارت گفتوگو و سواد زندگی از طرحهایی است که در حوزه دختران اجرا شده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش به طرحهای در دست اجرا اشاره کرد و گفت: سرودی ویژه دختران آماده کردیم که در روز زن رونمایی میشود، آموزش سواد زندگی، آموزش موضوعات مدنی با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی و برگزاری سلسله نشستهای مختلف از طرحهای موثر این دفتر است.
میناییپور ادامه داد: توانمندسازی زنان، برگزاری دوره همافزایی مدیران زن، برگزاری دورههای مهارتهای گفت و گو، سلسله نشستهای علمی، و اختصاص ۳ ساعت از هفته در وقت اداری برای ورزش زنان، طرح غربالگری زنان، ایجاد بانک مدیران زن و تهیه کتاب مدیران زن در ۴۰ سال گذشته از فعالیتهای حوزه زنان است.
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