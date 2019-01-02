به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجیدی ظهر چهارشنبه در کمیته روابط عمومی همایش بین‌المللی بیابان لوت اظهار کرد: همایش بین المللی بیابان لوت فرصتی بی نظیر برای معرفی این جاذبه ثبت شده جهانی است.

رئیس همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند بیان کرد: اگر با همکاری روابط عمومی‌ها توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به سمت ظرفیت بیابان لوت و نقش بی بدیل آن در جذب گردشگر جلب نشود، زحمات کشیده شده برای همایش به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه بیابان لوت در حوزه گردشگری می‌تواند پیشانی استان قرار گیرد، گفت: گردشگری بیابان لوت باید در چارچوب گردشگری پایدار صورت گیرد.

مجیدی بیان کرد: باید از فرصت همایش گرشگری بیابان لوت استفاده کرد تا تصویرسازی درستی از کویر نشینی و مسائل مرتبط با آن در اذهان شکل بگیرد.

وی ادامه داد: مسائلی چون گویش‌های محلی و سایر حوزه‌های مواریث فرهنگی ناملموس، رونق کار آفرینی و صنایع دستی مورد توجه جدی در همایش قرار گیرد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند گفت: از دیگر نکات مهم، بحث تاریخ شفاهی کویر و استفاده از تجربه کسانی است که به صورت عملی در حوزه کویر فعالیت داشته‌اند.

مجیدی یادآور شد: در حوزه رسانه‌ها باید نسبت به آشنا سازی با ابعاد مختلف بیابان لوت و فعال کردن جامعه رسانه و تشویق آنان از طریق راه اندازی جایزه و ایجاد رقابت اقدام کرد

راه اندازی ستاد خبری، مستندسازی، سیمای مجازی کویر، چهره سازی شخصیت های کویرنوردی استان، برگزاری کارگاه تخصصی گردشگری و بیابان لوت ویژه خبرنگاران استان و اضافه شدن کویر لوت به عنوان یکی از محورهای جشنواره مطبوعات سال آتی خراسان‌جنوبی از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود.