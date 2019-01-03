مجری مراسم جوایز بفتا اعلام شد/ جوانا لاملی مجری دوباره این مراسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جوانا لاملی بازیگر، نویسنده و فعال انگلیسی برای دومین سال متوالی به عنوان مجری مراسم جوایز فیلم بفتا انتخاب شد. لاملی میزبانی و اجرای این مراسم را روز ۱۰ فوریه ۲۰۱۹ در رویال آلبرت هال لندن برعهده می گیرد.

اِما باهلر مدیر جوایز بفتا در بیانیه ای که روز چهارشنبه ۲ ژانویه منتشر کرد درباره این انتخاب چنین گفت: «ما هیجان زده هستیم که جوانا (لاملی) موافقت کرده است که اجرای مراسم بفتا را برای دومین سال پیاپی بر عهده بگیرد. او در دوره قبل فوق العاده بود و ما اکنون مشتاقانه منتظر مراسم پیش رو با اجرای دوباره او هستیم.»

نامزدهای جوایز بفتا که در بخش بازیگری پس از جوایز اسکار معتبرترین جوایز دنیا است روز چهارشنبه ۹ ژانویه (۱۹ دی) اعلام می شود.

لاملی بیشتر برای حضور در نقش پَتسی استون در سریال کمدی «Absolutely Fabulous» شناخته می شود. او سال گذشته جایزه فلوشیپ را که بالاترین جایزه افتخاری بفتا است دریافت کرد.

این بازیگر انگلیسی سال ۲۰۱۸ برای ساخت اپیزودی از یک مجموعه مستند به ایران سفر کرده بود.