۱۹ مصدوم و یک فوتی نتیجه مسمومیت و تصادفات خوزستان

اهواز - مسمومیت و تصادفات روز چهارشنبه خوزستان منجر به مصدومیت ۱۹ نفر و فوت یک نفر شد.