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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۶:۲۳

۱۹ مصدوم و یک فوتی نتیجه مسمومیت و تصادفات خوزستان

۱۹ مصدوم و یک فوتی نتیجه مسمومیت و تصادفات خوزستان

اهواز - مسمومیت و تصادفات روز چهارشنبه خوزستان منجر به مصدومیت ۱۹ نفر و فوت یک نفر شد.

 مدیر فوریت های پزشکی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سانحه واژگونی پراید در باغملک (روستای مله گوراب) پنج مصدوم داشت که همگی به بیمارستان طباطبایی این شهر منتقل شدند.

شهیار میرخشتی افزود: واژگونی وانت نیسان در جاده اندیمشک -حسینیه (پل دختر برجی) نیز منجر به مصدومیت چهار نفر شد که همه مصدومان به بیمارستان امام علی این شهر منتقل شدند.

وی تصریح کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در جاده اندیمشک - شوشتر نیز منجر به مصدومیت سه نفر و فوت یک نفر شد.

میرخشتی در ادامه با اشاره به اینکه فوتی این سانحه مردی مجهول الهویه بود، گفت: همه مصدومان به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شدند.

مدیر فوریت های پزشکی خوزستان یادآور شد: مسمومیت co در منطقه بهارستان شهر اهواز نیز منجر به مصدومیت سه نفر شد که همگی به بیمارستان گلستان این شهر منتقل شدند.

وی در پایان عنوان کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور هفتگل - اهواز (نمره یک، بین دو قبر سید) منجر به مصدومیت چهار نفر شد.

کد مطلب 4502978

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