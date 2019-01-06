زورخانه پولاد باشگاه بیلیارد شده است/سرانجام خانه پدری تختی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان این که مرحوم غلامرضا تختی که به حق لقبی شایستهتر از جهان پهلوان را نمیتوان بر او گذاشت، یکی از اسطورههای ورزش ایران و نماد فرهنگ اصیل پهلوانی است که با کسب افتخارات جهانی، نامش در خارج از مرزهای کشور نیز درخشیده است گفت: هفدهم دیماه سالروز وفات این ورزشکار محبوب کشورمان بهانهای است برای یاد کردن از آن بزرگمرد و راه و رسمی که باید به بهانههایی مدام یادش کنیم. متاسفانه اما این روزها دو یادگار باقیمانده از غلامرضا تختی در شهر تهران، یعنی خانه پدری تختی در محله خانی آباد قدیم(خیابان تختی) واقع در منطقه۱۲ و زورخانه پولاد در خیابان وحدت اسلامی واقع در منطقه۱۱ شهرداری تهران وضعیتی مناسب ندارند.
نظری ادامه داد: خانه پدری تختی که میتواند به عنوان موزه تختی و یکی از جاذبههای گردشگری ورزشی شهر تهران برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل و مورد بهرهبرداری قرار گیرد، متاسفانه امروز به تریکوبافی تبدیل شده است و از دیگر سو، زورخانه پولاد که تختی در آنجا به ورزش باستانی میپرداخت، امروز تبدیل به باشگاه بیلیارد شده است.
این در حالی است که شورای شهر تهران، در مصوبه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران، مبالغ ۲۰ و ۱۵ میلیارد ریال را برای تملک زورخانه پولاد و خانه تختی اختصاص داد و مناطق ۱۱ و ۱۲ مکلف شدند این دو ملک را تملک کنند که متاسفانه این مهم تحقق نیافته است.
به عنوان رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران، از شهرداری تهران میخواهم که در زمان باقیمانده تا پایان سال ۱۳۹۷، نسبت به تحقق این دو ردیف اعتباری اقدامات لازم را انجام دهد. متاسفانه در بازدیدهایی که از محلاتی که زورخانه پولاد و خانه پدری تختی در آن واقع شده داشتم، متوجه شدم که بسیاری از ساکنان آنها بهخصوص نسل جوان و کودکان هیچ اطلاعی از پیشینه محله خود ندارند و یقینا اطلاع از قدمت و پیشینه یک محله، در افزایش حس تعلق و ارتقای مشارکتهای شهروندی نیز موثر است.
نظری خاطر نشان کرد: از مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز میخواهم تا نسبت به ثبت این دو بنای ارزشمند، اقدامات لازم را انجام دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به دو یادگار به جا مانده از پهلوان تختی در تهران تذکر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان این که مرحوم غلامرضا تختی که به حق لقبی شایستهتر از جهان پهلوان را نمیتوان بر او گذاشت، یکی از اسطورههای ورزش ایران و نماد فرهنگ اصیل پهلوانی است که با کسب افتخارات جهانی، نامش در خارج از مرزهای کشور نیز درخشیده است گفت: هفدهم دیماه سالروز وفات این ورزشکار محبوب کشورمان بهانهای است برای یاد کردن از آن بزرگمرد و راه و رسمی که باید به بهانههایی مدام یادش کنیم. متاسفانه اما این روزها دو یادگار باقیمانده از غلامرضا تختی در شهر تهران، یعنی خانه پدری تختی در محله خانی آباد قدیم(خیابان تختی) واقع در منطقه۱۲ و زورخانه پولاد در خیابان وحدت اسلامی واقع در منطقه۱۱ شهرداری تهران وضعیتی مناسب ندارند.
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