همدلی، وفاق و جدیت بیشتر در خدمتگزاری به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت طی نامه ای به معاونین، مشاورین، روسای سازمان ها و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر هم افزایی و تلاش روز افزون همه مدیران وزارت بهداشت در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید، تاکید کرد.

متن این نامه که خطاب به معاونین، رئسا و سرپرست های دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور، مشاوران، مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران، رئیس انستیتو پاستور ایران، رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکیف رئیس صندوق رفاه دانشجویان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران و رئیس سازمان اورژانس کشور نگاشته شده، به شرح زیر است: «با سلام/ اینک که با حکم رییس جمهور محترم سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اینجانب محول شده است و تمامی روسای محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با دقت و وسواس فراوان برادر ارجمند جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی منصوب شده اند، اینجانب نیازمند همدلی، وفاق و جدیت بیشتر همه عزیزان در خدمتگزاری به ملت شریف ایران در این برهه حساس و سرنوشت ساز هستم.

امید است با هم افزایی و تلاش روز افزون بتوانیم با استعانت از پروردگار بزرگ، رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتوانه سیاست های دولت تدبیر و امید، برگ رزینی بر کارنامه ارزشمند همکارانمان در نظام سلامت بیافزاییم.

توفیق و عزت همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»