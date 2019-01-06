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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

درخواست سرپرست وزارت بهداشت از کارگزاران نظام سلامت؛

همدلی، وفاق و جدیت بیشتر در خدمتگزاری به مردم

همدلی، وفاق و جدیت بیشتر در خدمتگزاری به مردم

سرپرست وزارت بهداشت طی نامه ای به معاونین، مشاورین، روسای سازمان ها و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر هم افزایی بیشتر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت طی نامه ای به معاونین، مشاورین، روسای سازمان ها و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر هم افزایی و تلاش روز افزون همه مدیران وزارت بهداشت در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید، تاکید کرد. 

متن این نامه که خطاب به معاونین، رئسا و سرپرست های دانشگاه ها و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور، مشاوران، مدیرعامل محترم سازمان انتقال خون ایران، رئیس انستیتو پاستور ایران، رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکیف رئیس صندوق رفاه دانشجویان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران و رئیس سازمان اورژانس کشور نگاشته شده، به شرح زیر است: «با سلام/ اینک که با حکم رییس جمهور محترم سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اینجانب محول شده است و تمامی روسای محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با دقت و وسواس فراوان برادر ارجمند جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی منصوب شده اند، اینجانب نیازمند همدلی، وفاق و جدیت بیشتر همه عزیزان در خدمتگزاری به ملت شریف ایران در این برهه حساس و سرنوشت ساز هستم.  

امید است با هم افزایی و تلاش روز افزون بتوانیم با استعانت از پروردگار بزرگ، رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتوانه سیاست های دولت تدبیر و امید، برگ رزینی بر کارنامه ارزشمند همکارانمان در نظام سلامت بیافزاییم.

توفیق و عزت همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.»

کد مطلب 4505152

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    نظرات

    • علیرضا IR ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      0 0
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      سازمان غذا و دارو چرا نیست؟

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