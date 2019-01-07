ابوالفضل درخشنده مدیر انتشارات حدیث قلم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به تازگی نهمین جلد کتاب «آموزش داستان‌نویسی پیشرفته» را با عنوان «نقش قانون سوم نیوتن در هنر داستان‌نویسی» در انتشارات حدیث قلم چاپ کرده‌ایم که ۶ مقاله علمی را شامل می‌شود.

وی افزود: در این مقاله‌ها این مساله ثابت می‌شود که وظیفه داستان تنها سرگرمی و آموزش خواننده نیست؛ بلکه انتقال انرژی برای اصلاح رفتار و وادار کردن مخاطب به عمل، رسالت داستان است. براساس بررسی‌های صورت گرفته توسط محققین، اندیشمندان، مفسرین، پژوهشگران و روان‌شناسان؛ نوشته‌ای که باعث افزایش آگاهی خواننده نشود و در او «شور» ایجاد نکند و او را (به معنای تمام مترادف‌های کلمه) «تهییج» نکند، قطعاً داستان نیست.

این داستان‌نویس در ادامه گفت: در جلد اول مجموعه مورد نظر، به تفاوت قالب های نگارشی نظم و نثر، انواع قالب های نگارش داستان، روش های یافتن فکر اولیه و ۱۳ زاویه دید آموزش داده شده است. در جلد دوم، نقش روان‌شناسی رفتاری برای خلق شخصیت‌های باورپذیر داستانی و انواع شخصیت داستانی مطرح شد. جلد سوم هم مربوط به آشنایی با ابزارهای پرداخت و ارکان داستان با کاربردهای جدید بود.

درخشنده گفت: جلد چهارم «آموزش داستان‌نویسی پیشرفته»، درباره انواع کاربردهای زمان و مکان و تکنیک فلش‌بک؛ جلد پنجم درباره روش انتقال اطلاعات و نثر خوب؛ جلد ششم دربرگیرنده تکنیک‌های ایجاد لحن داستانی و جلد هم درباره نقش صحنه و صحنه‌پردازی بود. در جلد هشتم هم روش‌های ایجاد سرعت مناسب داستانی مطرح شده بودند.