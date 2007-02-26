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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۰۴

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر در گفتگو با مهر خبر داد :

تکمیل دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه بوشهر / اعطای بورس به 10 دانشجوی دانشکده گاز و پتروشیمی

تکمیل دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه بوشهر / اعطای بورس به 10 دانشجوی دانشکده گاز و پتروشیمی

پروژه ساخت دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در صورت مساعدت وزارت نفت سال آینده تکمیل می شود. ضمن اینکه راه اندازی رشته های متنوع مرتبط با این دانشکده در حال بررسی است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در حال ساخت است که به طور کلی ساختمان دانشکده و ساختمان های جنبی آن که شامل 2 خوابگاه دانشجویی هر کدام به ظرفیت 200 نفر، مهمانسرای اساتید به ظرفیت 100 نفر، استخر سرپوشیده و سالن اجتماعات با ظرفیت 600 نفر با مساعدت وزارت نفت و طی تفاهمی مابین دانشگاه خلیج فارس بوشهر و این وزارتخانه در حال ساخت است.

وی اضافه کرد : عملیات ساخت دانشکده گاز و پتروشیمی که در سایت اصلی دانشگاه است از سال 81 آغاز شده و مسئولین وزارت نفت قول داده اند که ساختمان دانشکده در سال آینده تکمیل شود. تکمیل پروژه دانشکده گاز و پتروشیمی به 8 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با عنوان اینکه قریب به 3 سال است که مقرر بوده است با حمایت وزارت نفت حدود 30 نفر بورسیه برای دانشکده گاز و پتروشیمی به خارج اعزام شوند، گفت: اعزام بورسیه ها تا کنون صورت نگرفته است اما وزارت نفت قول مساعد داده تا اعتبار مورد نیاز برای اعزام 10 نفر از بورسیه های مرتبط با دانشکده گاز و پتروشیمی را در سال جاری تأمین کند.

وی افزود: برای رشته های مرتبط با دانشکده گاز و پتروشیمی از جمله مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گاز دانشجو پذیرفته شده است و راه اندازی رشته هایی در زمینه پتروشیمی نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 450801

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