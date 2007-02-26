تکمیل دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه بوشهر / اعطای بورس به 10 دانشجوی دانشکده گاز و پتروشیمی

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشکده گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در حال ساخت است که به طور کلی ساختمان دانشکده و ساختمان های جنبی آن که شامل 2 خوابگاه دانشجویی هر کدام به ظرفیت 200 نفر، مهمانسرای اساتید به ظرفیت 100 نفر، استخر سرپوشیده و سالن اجتماعات با ظرفیت 600 نفر با مساعدت وزارت نفت و طی تفاهمی مابین دانشگاه خلیج فارس بوشهر و این وزارتخانه در حال ساخت است.

وی اضافه کرد : عملیات ساخت دانشکده گاز و پتروشیمی که در سایت اصلی دانشگاه است از سال 81 آغاز شده و مسئولین وزارت نفت قول داده اند که ساختمان دانشکده در سال آینده تکمیل شود. تکمیل پروژه دانشکده گاز و پتروشیمی به 8 میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با عنوان اینکه قریب به 3 سال است که مقرر بوده است با حمایت وزارت نفت حدود 30 نفر بورسیه برای دانشکده گاز و پتروشیمی به خارج اعزام شوند، گفت: اعزام بورسیه ها تا کنون صورت نگرفته است اما وزارت نفت قول مساعد داده تا اعتبار مورد نیاز برای اعزام 10 نفر از بورسیه های مرتبط با دانشکده گاز و پتروشیمی را در سال جاری تأمین کند.

وی افزود: برای رشته های مرتبط با دانشکده گاز و پتروشیمی از جمله مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گاز دانشجو پذیرفته شده است و راه اندازی رشته هایی در زمینه پتروشیمی نیز در دستور کار قرار دارد.