مطالبه حل مشکلات دانشگاه خلیج فارس از وزیر علوم توسط دانشجوی بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباسی فر در نشست دبیران شورای صنفی دانشجویی دانشگاه‌های کشور که با حضور وزیر و معاونین وزارت علوم در تهران برگزار شد، به تشریح مشکلات دانشگاه خلیج فارس پرداخت.

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس گفت: دانشگاه خلیج فارس به عنوان دانشگاه مادر استان بوشهر و به دلیل موقعیت استراتژیک خود، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب علمی و پژوهشی در حوزه‌های نفت و گاز دارد که می‌تواند توسعه همه‌جانبه استان را تقویت کند اما درون خود مشکلات عدیده ای دارد که باید مرتفع شود.

وی با بیان اینکه جمعیت دانشجویی دانشگاه به بیش از ۸ هزار نفر افزایش یافته است، افزود: متناسب با افزایش جمعیت دانشجویی، امکانات آموزشی، رفاهی، پژوهشی و زیرساختی دانشگاه تغییر قابل توجهی نکرده است.

وی به زیرساخت‌های موجود در دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: زیرساخت‌های دانشگاه تنها برای حدود هزار نفر طراحی شده بود که این نابرابری، مشکلات زیادی را برای دانشجویان بوجود آورده است.

نماینده صنفی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: ظرفیت‌های عظیم طبیعی و صنعتی در استان، نیازمند حمایت جدی از دانشگاه و احیای ظرفیت‌های پژوهشی است تا بتواند شاهد شکوفایی در بخش‌های مختلف باشد.

عباسی فر بر ضرورت توجه بیشتر به این دانشگاه خلیج فارس تأکید کرد و خواستار حمایت مؤثرتر وزارت نفت شد. وی اضافه کرد: با توجه به نقش مهم استان بوشهر در اقتصاد نفت و گاز کشور و تربیت مهندسان متخصص توسط دانشگاه خلیج فارس، انتظار می‌رود وزارت نفت با همکاری وزارت علوم، حمایت‌های لازم را برای ارتقا امکانات و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان به عمل آورد.

وی در پایان تاکید کرد: کم‌توجهی فعلی به دانشگاه خلیج فارس نیازمند بازنگری و اقدام فوری مسئولان، به ویژه وزارت نفت، است.