سامان احتشامی نوازنده پیانو و آهنگساز در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازهترین فعالیتهای خود بیان کرد: طبق برنامهریزیهایی که انجام گرفته در تلاشیم تازهترین اثر موسیقاییام با نام «ملودیکافه» را پیش از آغاز سال ۹۸ در بازار موسیقی منتشر کنیم. این آلبوم مشتمل بر تولید چند اثر موسیقایی بر مبنای ساز ملودیکا است که تصور میکنم میتواند برای مخاطبان جالب توجه باشد.
احتشامی افزود: من البته بعد از استقبالی که از ساز ملودیکا در کنسرتهایم شد تصمیم گرفتم آلبومی را با همین نام تولید کنم که خوشبختانه این کار انجام گرفت. پس از آن نیز تصمیم گرفتم دو آلبوم دیگر را نیز با عناوین «ملودیکافه» و «ملودمبک» بر همین مبنا آماده کنیم که آلبوم «ملودیکافه» نیز آماده شده است.
وی ادامه داد: این آلبوم از مجموعه قطعاتی تشکیل شده که هم حالتی نوستالژیک برای مخاطب داشته باشد و هم حس در کافه بودن و طعم قهوه و نسکافه را زیر زبان شنونده تداعی کند. ما در این آلبوم تلاش کردیم قطعاتی آشنا از موسیقیهایی که تاکنون در فیلمهای سینمای و محصولات فرهنگی دیگر شنیدهاند را با ساز ملودیکا تولید کنیم که کاربردیترین شکل آن را میتوان در کافی شاپها استفاده کرد. شما با این آلبوم میتوانید در یک فضای دوستانه و صمیمی از موسیقی استفاده کنید که کاملا متناسب با یک گفتگوی دلنشین طراحی شده و میتواند سرشار از انرژیهای مثبت باشد.
این نوازنده در پایان گفت: تنظیم تمامی قطعات آلبوم «ملودیکافه» توسط سینا سلیمزاده انجام گرفته و من نیز بهعنوان نوازنده ملودیکا در اثر حضور دارم. این آلبوم که برای آن نیز اجرای زندهای در نظر گرفته نشده، تا قبل از فرارسیدن عید نوروز ۹۸ توسط موسسه «باغ مهر» در دسترس مخاطبان قرار میگیرد و امیدوارم فضا به گونهای باشد که بتواند به سهم خود انرژی مثبتی را به شنوندگان منتقل کند.
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