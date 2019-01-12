تامین اجتماعی سعی درافزایش رضایتمندی مردم از بیمارستان ۱۲بهمن کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جوکار ظهر شنبه و در حاشیه بازدید سرزده از بیمارستان ۱۲ بهمن این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: بازدید امروز سرزده بود، زمانی که آمدم، همراهان بنده نیز خبر از حضورم نداشتند.

وی مشکلات برخی از دستگاه ها را از مشکلات این بیمارستان دانست و افزود: درست شدن دستگاه ها نیمی از مشکلات مراجعه کنندگان و شلوغی رجوع کنندگان را رفع می کند.

امام جمعه قدس بر افزایش رضایتمندی مردم از بیمارستان تاکید کرد و گفت: اگر رضایت مردم بالا نرود، می بایست تامین اجتماعی پاسخگو باشد.

بر اساس این گزارش، امام جمعه قدس در این بازدید، روز پرستار را به پرستاران این بیمارستان نیز تبریک گفت.