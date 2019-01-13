روایت تصویری کیارنگ علایی از گیلان با عنوان «وضعیت چهارم»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «وضعیت چهارم» شامل عکسهای کیارنگ علایی از گیلان با شمارگان هزار نسخه، در قطع نیم رحلی، ۱۴۴ صفحه و بهای ۱۰۰ هزار تومان از سوی انتشارات حرفه هنرمند منتشر شد. این کتاب در روز جمعه مورخ ۲۸ دی ۱۳۹۷ رونمایی میشود.
کیارنگ علایی در معرفی این کتاب گفت: «وضعیت چهارم» مجموعی است از پرسه زنی و اتصال من به گیلان؛ مجموعی از خاطره بازی با گیلان و بوی رودخانههایش، تا در نهایت تکهای از مرا وصل کنند به جان گیلان و استمرار زمان را، در لحظاتی که من آنها را دوست داشتم، قطع کنند تا تمام چیزهای بازنموده آن ساکن شوند و باقی بمانند؛ این تنها راهی بود که بلد بودم تا گیلان نه از جان من برود و نه فراموش شود.»
کیارنگ علایی نویسنده و عکاس معاصر ایرانی که در سال ۲۰۰۶ به عنوان تنها نماینده انجمن سینمای جوانان ایران به مرکز استعدادهای جوان برلین دعوت شد، پس از یک پروژه بلند مدت عکاسی در ایران و نمایش بخشهای کوچکی از آن در مرکز آهیوی فنلاند، گالری دولاووت فرانسه و گالری بوهایی آلمان در سال میلادی گذشته، اکنون این مجموعه را به عنوان یک بادی آو ورک به دست انتشار سپرده است. کتاب مشتمل بر دو فصل جدید و قدیم است و نگاه فاین آرت عکاس را به گیلان به نمایش میگذارد.
مهدی مقیم نژاد استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران در دیباچه این کتاب نوشته است: «تصاویر این کتاب محصول مکثهای عکاس در رویهای پرسه زنانهاند. جستوجویی هدفمند برای راه یافتن به خلوت قلمروی که آشکارا از آن هنرمند نیست اما او را با فاصله در خود می پذیرد. عکاس در این مجموعه عمدتاً نگاهی تأمل گرا به دنیای پیرامون دارد اما این نگاه گاه تند و ناگهانی است و گاه همراه با سکون و سکوت. گاه در صدد یافتن لحظهای دقیق است، گاه در صدد بازآفریدن آن و گاه نیز بی اعتنا به هرگونه زمانمندی عکاسانه. در همین شرایط اما، عکسهای این کتاب در همه حال توان شکل دهی به طرح وارههای بصری جذاب را دارند. نکتهای که همچون میلی طولانی و غریزی در سراسر کارنامه کیارنگ علایی قابل ردیابی است. شکلی از مهارت و هوشمندی در خلق جلوههای تصویری که نه تنها دوربین او را به سمت الگوهای شکلی تازه و مؤثر میکشاند، بلکه ترازِ عکس ها را نیز در وضعیت شمایلی بسیار بامعنایی نگه می دارد. به بیان دیگر، یکایک تصاویر این کتاب نه تنها درکار خلق یا طرح صورت های شمایلیاند بلکه خود نیز می توانند به شمایلهایی تکرارپذیر و مورد علاقه بدل شوند.»
علایی هماکنون دبیر رشته عکس یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر است. از دیگر کتابهای منتشر شده او میتوان به مجموعه عکسهای «نیمه تراوا»، «سایه وی است»، «جایی دورتر»، «یک شرجی آرام» و «پرسه در حوالی زندگی» و ترجمه کتاب «کاغذ و آینه: تاریخچه فشرده عکاسی» نوشته ویلفراید باتس اشاره کرد.
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