به گزارش خبرنگار مهر، کیارنگ علایی در کتاب عکس جدید خود که توسط نشر آهنگ قلم منتشر شده است، ۴۰ عکس مستند و ۴۰ طرح‌واره را که در چند دهه گذشته متمرکز بر دسته‌ای از سنگ‌ها ثبت و روایت کرده، با گرافیک وحید عرفانیان منتشر کرده است.

علایی درباره ایده و روند شکل‌گیری این کتاب به مهر گفت: این مجموعه، یک برداشت شخصی از سنگ‌هاست؛ سنگ‌هایی که از دسترس آدم‌ها دور بودند و به این دلیل هویت‌شان را حفظ کردند. آنها خوش‌ شانس بودند که سنگ تنور نانوایی نشدند، پشت شیشه موزه‌ای محبوس نماندند، در پاسیو ریخته نشدند، در عرشه کشتی مورد استفاده قرار نگرفتند، کنار آب‌نماها، استخرها و پارک‌ها چیده‌مان نشدند و نه حتی در بنای ساختمان‌های انبوه سازان، آلوده به دست رمال‌ها نشدند، در آسیاب‌های سنگی انواع فشارها را تحمل نکردند، حتی خوشبخت‌تر از آن بودند که به عنوان حصار دور هر چیزی مرز بکشند. آنها خوش‌ اقبال بودند که زیر پل‌ها، اسکله‌ها و سدها مدفون نشدند و برای صیقل لبه چاقوهایی که انسان برای بریدن جهان می‌سازد، مورد استفاده قرار نگرفتند.

وی بیان کرد: این سنگ‌ها صدایی داشتند که من دوست داشتم به آنها از فاصله‌ای دور گوش کنم. این سنگ‌ها سال‌های مدید با من بودند، خیلی از آنها را عکاسی کردم و خیلی‌ها را ثبت نکردم، چرا که آن‌قدر بکر مانده بودند که ترجیح دادم حتی مقابل لنز دوربین هم قرار نگیرند و حقیقت ناب‌شان فاش نشود، به این دلیل برای آنها که تبدیل به عکس نمی‌شدند، طرح‌واره‌ای می‌نوشتم و همان‌جا در دفترچه‌ای یادداشت می‌کردم. در حقیقت اغلب طرح‌واره‌های کتاب، عکس‌هایی هستند که ثبت نشده‌اند.

کیارنگ علایی این اثر را به مریم حسینیان نویسنده فقید ایرانی که سال گذشته از میان ما رفت، هدیه کرده است.

کتاب «سنگ‌های باکره» در ۱۱۲ صفحه، قطع رقعی، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۳۵۰ هزار تومان عرضه شده است.

کیارنگ علایی زاده متولد ۱۳۵۵، نویسنده، عکاس و فیلمساز ایرانی است؛ او عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و برنده جوایز معتبری از جمله جایزه بزرگ بهترین انیمیشن جشنواره داکینو رومانی، مدال برنز اتحادیه فیلمسازان آماتور جهان یونیکا، مدال نقره جشنواره ملل اتریش، مدال برنز جشنواره برنو جمهوری چک، مدال طلای جشنواره های ژوهای چین، دبی فریم امارات، ماکسیم دیمیتریف روسیه، کومانوای مقدونیه، جشنواره مونته نگرو، ایسیک کول قرقیزستان و ... است و برای فیلم «آن دورها مرا متولد کن» به انجمن استعدادهای جوان برلین دعوت شده است.

علایی پیش از این کتاب‌هایی چون «طبیعت زنده چند بانو»، «شفا در میان ما نفس می‌کشد»، «من مزاحم نیستم»، «بوی دهان گنجشک»، «یک شرجی آرام»، «پرده دوم اتفاق»، «حتی وقتی نمی‌دانیم» و ... را تالیف کرده است.