به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، پایگاه خبری بورس شانگهای به نقل از یکی از مقامات ارشد بورس چین گفت به ثبت رسیدن سهام درجه یک چین در شاخصهای بینالمللی سهام در سال ۲۰۱۹، میتواند باعث دو برابر شدن ورود سرمایه خارجی به بازار سهام چین شود.
فانگ زینگهای، معاون کمیسیون نظارت بر بورس و اوراق چین، در یک اجلاس بازار سهام گفت: سال گذشته، سرمایه خارجی خالص ورودی به بازار سهام چین به ۳۰۰ میلیارد یوآن (۴۴.۳۸ میلیارد دلار) رسید و تخمین میزنیم امسال این جریان ورودی بیشتر هم بشود. ما میتوانیم انتظار ۶۰۰ میلیارد یوآن را داشته باشیم.
فانگ گفت این جریان ورودی سرمایه به علت برنامههای مرتبط کردن بورسهای شانگهای و هنگکنگ و بورسهای شنزن و هنگکنگ و همچنین اضافه شدن سهام درجه ۱ چین به بورسهای بینالمللی اماسسیآی، فوتسی راسل و داوجونز است.
فانگ همچنین گفت که تعدادی از بانکهای سرمایهگذاری آمریکایی، ژاپنی و اروپایی درخواستهای خود برای افزایش سهام در شرکتهای کارگزاری داخلی چین به ۵۱ درصد را ثبت کردهاند.
فانگ گفت که برخی بانکهای خارجی امیدوار هستند قانونگذاران چین با درخواست آنها برای افزایش میزان سهام خود در شرکتهای کارگزاری به ۱۰۰ درصد موافقت کنند. او گفت که کمیسیون نظارت بر بورس و اوراق چین از این اقدام حمایت خواهد کرد.
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