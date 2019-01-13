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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۵:۲۶

بغداد تحرکات نظامی آمریکا در موصل را تکذیب کرد

بغداد تحرکات نظامی آمریکا در موصل را تکذیب کرد

مقامات عراق اخبار منتشر شده در خصوص تحرکات جدید نظامیان آمریکا در موصل را تکذیب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع عراق روز شنبه اخبار منتشر شده در خصوص استقرار نیروهای آمریکایی در شهر موصل مرکز استان نینوا در شمال این کشور را تکذیب کرد.

مرکز اطلاع رسانی وزارت دفاع عراق اعلام کرد که اطلاعات منتشره در خصوص استقرار نیروهایی آمریکایی در پایگاه های موصل و اخراج نیروهای امنیتی و حشد شعبی از آن صحت ندارد.

این در حالی است که همزمان با طرح مواضع متناقض از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکا در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از سوریه، اخبار و گزارش های متعددی در خصوص تحرکات نظامی آمریکا در نقاط مختلف عراق منتشر شده است.

گفتنی است که دونالد ترامپ اخیرا در سفر از پیش اعلام نشده خود به پایگاه عین الاسد در الانبار واقع در غرب عراق که واکنش های منفی محافل عراقی را به همراه داشت، اعلام کرد که ایالات متحده برنامه ای برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق ندارد.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: در صورتی که بخواهیم اقدامی در سوریه انجام دهیم می توانیم از عراق به عنوان یک پایگاه استفاده کنیم.

کد مطلب 4511130

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