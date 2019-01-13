فایده تهیه فهرست اشیای تاریخی ایران در موزه های دنیا چیست؟

محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه های کشور درباره عدم وجود تهیه فهرستی از اشیای تاریخی و ایرانی موجود در موزه های جهان به خبرنگار مهر گفت: اشیای تاریخی ایران که اکنون در موزه های مهم دنیا وجود دارد را کم و بیش می شناسیم بسیاری از آنها در ویترین موزه ها قرار دارند و قابل شناسایی هستند اما بسیاری دیگر نیز در مخازن وجود دارند و شاید هیچ گاه نمایش داده نشده‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: تهیه فهرستی از اشیایی که در خارج از کشور داریم یک کار پژوهشی هست که اگر کسی بخواهد باید برای آن پروژه ای تعریف کند و بعد به بررسی آنها بپردازد. موزه ای ممکن است شی ایرانی داشته باشد اما در مخزن و یا در محل نمایش. بنابراین صرفا به وجود اشیای درون ویترین نمی توان اکتفا کرد. باید با موزه های دنیا مکاتبه شود تا آنها فهرست اشیای ایرانی خود را بدهند و افرادی نیز به این موزه ها سفر کرده و این آثار را ببینند. این اتفاق متحمل هزینه‌های زیادی است که شرایط آن برای تهیه چنین لیستی در حال حاضر فراهم نیست. البته خیلی هم نمی‌تواند کمک کننده باشد اگر اعتباری وجود داشته باشد در جاهای دیگر هزینه خواهد شد که در اولویت است.

کارگر بیان کرد: باید دید تهیه این فهرست در پاسخ به چه نیازی است. اکنون اگر بدانیم که چه شی در کدام موزه داریم چه اقدام عملی می توان انجام داد؟ در واقع باید دید چه اطلاعاتی در پی آن به ما افزوده می شود.

کارگر افزود: ایران آثار زیادی در کشورهای دیگر دارد. نمی‌توان گفت که یکی از کارکردهای این فهرست برگرداندن اشیا از خارج از کشور باشد چون پروسه برگرداندن اشیا متفاوت است. باید در وهله اول ثابت شود که این شی غیر قانونی از کشور خارج شده است. پس از آن اقدامات حقوقی انجام گیرد. اثبات این مسائل نیاز به شواهد زیادی دارد معمولا موزه‌ها محل اشیای سرقت شده از کشورهای دیگر نیستند.