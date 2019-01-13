رشد خزنده بیماری دیابت در همدان/ آمار مبتلایان به ۷درصد رسید

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: دیابت که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین اپیدمی قرن یاد می‌کنند سریع‌ترین میزان رشد در جهان را دارد کما اینکه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست به‌طوری‌که دبیر دومین آکادمی کشوری اقتصاد سلامت در همایشی که دی‌ماه امسال برگزار شد عنوان کرده هم‌اکنون حدود ۴۱۵ میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتلا هستند و بیماری دیابت در ایران نیز به‌سرعت در حال رشد است و تا سال ۱۴۱۹ بیش از ۹ میلیون ایرانی به این بیماری مبتلا خواهند بود.

دیابت به‌شدت هزینه‌بر است و عوارض ناتوان‌کننده بسیاری دارد و مجموعه‌ای از اختلالات را در برمی‌گیرد که باعث می‌شود سلول‌های بدن نتوانند به نحو مناسب از کربوهیدرات‌ها به‌عنوان ماده غذایی اساسی استفاده کنند و درنتیجه میزان قند خون در بدن افزایش خواهد یافت و مبتلایان را گرفتار مشکلات بسیار خواهد کرد.

۷ درصد جمعیت شهری و ۳.۵ درصد جمعیت روستایی همدان دیابت دارند

طی سال‌های اخیر این بیماری در استان همدان نیز خودنمایی کرده و همچنان می‌تازد تا جایی که طبق آخرین آمار ۷ درصد جمعیت شهری و ۳.۵ درصد جمعیت روستایی همدان به این بیماری مبتلا شده‌اند و شیوع بیماری در مناطق شهری دو برابر مناطق روستایی است.

همین اتفاق سبب شده انجمن دیابت فعال‌تر از سال‌های قبل وارد عمل شود و برای آنچه آگاهی بیشتر مردم برای پیشگیری از ابتلا به دیابت است برنامه دهد.

مدیرعامل انجمن دیابت استان همدان در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه فعالیت مرکز دیابت همدان از اردیبهشت‌ماه سال گذشته به‌صورت رسمی در انجمن آغاز شد، عنوان کرد: هدف اصلی در انجمن دیابت آموزش، کنترل و پیشگیری از این بیماری است.

افراد مبتلابه بیماری دیابت باید تحت نظر باشند و آموزش‌های لازم را دریافت کنند ناهید کوثری اساس درمان این بیماری را آموزش عنوان کرد و بابیان اینکه افراد مبتلابه بیماری دیابت باید تحت نظر باشند و آموزش‌های لازم را دریافت کنند، گفت: این امر سبب می‌شود فرد مبتلا بیماری خود را بهتر کنترل کند.

کوثری با اشاره به اینکه طی هرماه همایش‌هایی در بیمارستان‌های استان همدان برگزار می‌شود، افزود: کلاس‌های آموزشی کودکان دیابتی نیز با همکاری انجمن دیابت گابریک تهران به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود و تاکنون چند دوره کلاس برای کودکان برگزارشده که مدت هر دوره ۳ روز است.

کوثری‌ به برگزاری دوره‌های آموزشی برای پزشکان، کارشناسان، پرستاران و افراد غیر دیابتی نیز اشاره کرد و بابیان اینکه یک هزار و ۶۰۰ نفر عضو انجمن دیابت استان شده‌اند، افزود: ۶ تا ۷ درصد جمعیت شهری و ۳.۵ درصد جمعیت روستایی استان همدان دچار بیماری دیابت هستند.

کارشناس دیابت دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه به‌طور میانگین ۹.۲ درصد جمعیت کشور به بیماری دیابت مبتلا هستند و ۱۱ درصد بودجه بهداشت کشور صرف این بیماران می‌شود، گفت: هزینه‌های این بیماری بالاست بنابراین پیشگیری از ابتلا به آن مهم است.

کوثری گفت:‌ پیشگیری از ابتلا به این بیماری بسیار حائز اهمیت است و اگر این اقدام به‌موقع صورت گیرد بیماران دچار عوارض نخواهند شد تا مشکلات بعدی ایجاد شود.

امکان انجام تحقیقات در انجمن دیابت همدان

وی بابیان اینکه به هنگام ناتوانی برخی از بیماران دیابتی مراقبت از آن‌ها را باید موردتوجه قرارداد و این نیز یک نوع پیشگیری است، گفت: امکان انجام تحقیقات مختلف از سوی دانشجویان در انجمن دیابت استان وجود دارد، چراکه همه بیماران در این انجمن گرد هم آمده‌اند.

کوثری همچنین در توضیح وضعیت درمانگاه تخصصی دیابت در همدان نیز که به‌تازگی راه‌اندازی شده است، عنوان کرد: این درمانگاه نیمه دوم امسال افتتاح شد و از ابتدای دی‌ماه پذیرش بیماران را انجام می‌دهد.

مدیرعامل انجمن دیابت استان همدان بابیان اینکه این درمانگاه روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه بعدازظهرها پذیرش بیمار دارد، عنوان کرد: روزانه ۳۰ تا ۴۰ نفر در این درمانگاه پذیرش می‌شوند.

وی بابیان اینکه در این مرکز بیشتر بیماران ارجاعی پذیرش می‌شوند، ادامه داد: بیماران موردپذیرش عموماً ارجاعی از مراکز بهداشت یا درمانگاه‌های روستایی هستند اما اگر بیمار دیابتی نیز شخصاً به درمانگاه مراجعه کند پذیرش می‌شود.

هزینه‌های درمانگاه دیابت دولتی است

کوثری بابیان اینکه هزینه‌های این درمانگاه دولتی است و تنها هزینه آزمایشگاه به‌صورت خصوصی محاسبه می‌شود که البته درخواست شده برای بیماران دیابتی هزینه‌ها کمتر شود، گفت: امکان پذیرش بیمار از استان‌های هم‌جوار نیز در این درمانگاه وجود دارد.

مدیرعامل انجمن دیابت استان همدان بابیان اینکه در درمانگاه ویژه دیابت، پزشکان متخصص و چندین پرستار مستقر بوده و پزشکان موظف به ویزیت بیماران مبتلابه دیابت هستند، گفت: در این مرکز خدمات مربوط به پانسمان، آزمایشگاهی و داروخانه‌ای به بیماران ارائه می‌شود تا آن‌ها مجبور نباشند برای انجام آزمایش یا تهیه دارو به خارج از درمانگاه بروند.

راه‌اندازی اتوبوس دیابت در همدان

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای راه‌اندازی اتوبوس دیابت در همدان عنوان کرد: در آینده نزدیک اتوبوس‌ دیابت و سنجش قند خون در همدان راه‌اندازی خواهد شد.

کوثری بابیان اینکه اتوبوس از شهرداری دریافت شده و درصدد تجهیز آن هستیم، عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده این اتوبوس تا پایان امسال راه‌اندازی و فعال خواهد شد.

کارشناس دیابت دانشگاه علوم پزشکی همدان بابیان اینکه برای برگزاری همایشی با عنوان «کنترل استرس» برنامه‌ریزی‌ها در دست اقدام است، گفت: تجهیز اتوبوس دیابت همدان حدود ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد و پس از فعال شدن از ۸ صبح تا ۱۵ بعدازظهر به مراجعان خدمات ارائه خواهد داد.

مدیرعامل انجمن دیابت استان همدان در توضیح بیشتر وضعیت هزینه‌های درمان بیماران دیابتی بابیان اینکه هزینه درمان افزایش‌یافته است، گفت: نوارها و سرنگ موردنیاز این بیماران به‌صورت آزاد فروخته می‌شود و مشمول بیمه نیست و اگر بیمار دچار عوارض شود هزینه‌ها چندین برابر خواهد شد.

هزینه درمان یک بیمار دیابتی به‌صورت ماهانه آن‌هم اگر عوارض نداده باشد و فقط دارو و انسولین مصرف کند چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان است کوثری بابیان اینکه هزینه درمان یک بیمار دیابتی به‌صورت ماهانه آن‌هم اگر عوارض نداده باشد و فقط دارو و انسولین مصرف کند چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان است، گفت: اگر بیماری عوارض داده باشد هزینه‌های درمان میلیونی خواهد شد.

وی گفت: فرد دیابتی هر سه تا چهار ماه یک نوبت باید آزمایش قند بدهد تا برای بررسی میزان قند خون یک فرد به میانگین سه‌ماهه وضعیت بدن وی دست‌یافت.

رئیس انجمن دیابت استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه درمان دیابت هرچه سریع‌تر آغاز شود بهتر است و تأخیر در درمان این بیماری مشکلاتی را برای فرد ایجاد می‌کند، گفت: اگر نسبت به انجام آزمایش برای تشخیص بیماری و درمان به‌موقع اقدام شود به هیچ فرد بیمار به مرحله مواجهه با عوارض دیابت نمی‌رسد.

حسین معین توکلی بابیان اینکه افراد حتی اگر قند خود را به‌خوبی کنترل کنند اما مصرف سیگار، چربی و فشارخون را کنترل نکنند بازهم در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند؛ به ذکر اهمیت تزریق انسولین اشاره کرد و اظهار داشت: انسولین همه‌کاره دیابت است و درصورتی‌که بدن فرد نتواند انسولین موردنیاز بدن را تولید کند راهی جز تزریق آن نیست.

وی بابیان اینکه برخی باورهای نگران‌کننده نسبت به دیابت به روند درمان و شیوع این بیماری آسیب‌زده است که نمونه آن ترس از تزریق انسولین است، گفت: برخی پس از تزریق انسولین دچار عوارضی می‌شوند و آن را به‌پای تزریق این ماده می‌گذارند درحالی‌که این برداشت نادرست است چراکه وقتی فرد بیمار با چند سال تأخیر نسبت به تزریق انسولین اقدام کرده و موقع شروع تزریق عوارضی پدیدار می‌شود نباید آن را به انسولین ربط دهد.

لزوم اصلاح شیوه زندگی و توجه به ورزش

معین توکلی اصلاح شیوه زندگی و توجه به ورزش، تغییر سبک زندگی و رعایت رژیم غذایی و افزایش تحرک را در درمان بیماری دیابت مؤثر برشمرد و بابیان اینکه کم‌تحرکی به ویژه در بانوان موجب افزایش ابتلای آنان به دیابت شده است، گفت: سن مبتلایان به دیابت رو به کاهش است.

اما کارشناسان بهداشتی استان همدان معتقدند بیش از نیمی از مبتلایان به دیابت استان همدان به علت نداشتن آگاهی و آرام و خزنده بودن دیابت از بیماری خود خبر ندارند و زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند که به عوارض بیماری دچار شده‌اند.

یک فوق تخصص غدد در گفتگو با مهر بابیان اینکه ۹۰ تا ۹۵ درصد افراد جامعه به دیابت نوع دو مبتلا هستند و چاقی و انباشته شدن سلول‌های چربی عامل اصلی ابتلا به دیابت است، گفت: مجموعه‌ای از عوامل ژنتیک و عوامل محیطی ازجمله اضافه‌وزن و رفتارهای تغذیه‌ای نادرست در بروز تعداد موارد و افزایش شیوع دیابت نقش مهمی دارند و با تغییر سبک زندگی می‌توان از این بیماری جلوگیری کرد چراکه دیابت نوع ۲ در بسیاری از موارد بی علامت است.

رکن اول درمان تغییر شیوه زندگی است

شیوا برزویی بابیان اینکه بهبود سبک زندگی شامل تغذیه و فعالیت فیزیکی است، اظهار داشت: کاهش وزن پاسخ به درمان را بهبود می‌بخشد و نباید از یاد برد که رکن اول درمان تغییر شیوه زندگی است.

برزویی با تأکید بر اینکه هیچ‌گاه نباید از ابتلا به دیابت ترسید، گفت: با درمان صحیح از عوارض طولانی‌مدت دیابت می‌توان جلوگیری کرد.

وی بر اهمیت مصرف به‌موقع دارو، کنترل فشارخون و چربی خون، ورزش منظم، رژیم غذایی مناسب تأکید کرد و با اشاره به اینکه قند، فشارخون و چربی بیماری‌های همراه یکدیگر هستند، گفت: برای کنترل قند خون باید فشار و چربی کنترل شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۲ تا ۱۰ درصد جمعیت کشورها به بیماری دیابت مبتلا هستند که اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم و آمارهای حداقلی را در نظر بگیریم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ایران دیابت دارند که البته با توجه به تعاریف مختلف تعداد بیماران مبتلابه دیابت در ایران تا ۸ میلیون نفر نیز برآورد می‌شود.

بیماران مبتلابه دیابت بین ۲ تا ۶ برابر بیشتر از سایر افراد بستری می‌شوند و با توجه به اینکه ۱۰ درصد جمعیت کشور هرسال بستری می‌شوند، هرسال ۶۴۰ هزار مورد بستری افراد دیابتی را در کشور داریم.

از سوی دیگر طبق آنچه برآورد شده متوسط هزینه بستری هر بیمار مبتلابه دیابت در سال دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است بنابراین بیماران مبتلابه دیابت هرسال هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان برای بستری به کشور هزینه تحمیل می‌کنند که با احتساب هزینه‌های دارو و خدمات سرپایی بیماران دیابت هرسال ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل می‌کنند و با توجه به آمارهای بدبینانه این میزان تا ۱۷ هزار میلیارد تومان قابل برآورد است.

تمامی این آمار بیانگر آن است که دیابت شوخی ندارد اما به نظر می‌رسد مردم این بیماری و سایر بیماری‌های غیر واگیر را شوخی گرفته‌اند چراکه اگر چنین نبود راه را بر ابتلای بیشتر به این بیماری می‌بستند و با تغییر سبک زندگی و توجه بیشتر به ورزش و سلامتی از آن دور می‌شدند که امیدواریم این اتفاق در آینده‌ای نه‌چندان دور رخ دهد و شاهد کاهش آمار مبتلایان به این بیماری در کشور و استان همدان باشیم.