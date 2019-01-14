بازیکنان استقلال وپرسپولیس مقابل ایران به تنهایی تاثیرگذار نیستند

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد پیروزی دو بر صفر ایران برابر ویتنام گفت: به اعتقاد من عملکرد خوبی داشتیم. تقریباً در تمام بازی حاکم میدان بودیم و توانستیم با گردش خوب توپ در تمامی زمین، بازی را به نفع خود به پایان برسانیم.

وی افزود: اگرچه همانند دیدار برابر یمن نتوانستیم گل های زیادی بزنیم اما این پیروزی صعود ما را به دور بعد قطعی کرد و حالا باید برای سرگروهی به مصاف عراق برویم.

پیشکسوت استقلال اظهار داشت: فوتبال ویتنام به مراتب قدرتمند تر از یمن بود. آنها بازی سرعتی خوبی انجام دادند و شاید یکی از دلایلی که نتوانستیم به گل های زیاد دست پیدا کنیم همین بود. البته چندین موقعیت را از دست دادیم که امیدوارم کادر فنی برای دیدار برابر عراق این ضعف را پوشش داده تا بتوانیم آن دیدار را هم با گل های زیاد به پایان برسانیم.

وی یادآور شد: ویتنام سعی می کرد به گل دست پیدا کند تا بتواند یکی از تیم های صعود کننده به دور بعد باشد اما بازیکنان ما عملکرد قابل قبولی داشتند و اجازه خودنمایی به این حریف را ندادند.

ماجدی در خصوص عملکرد ویتنام اظهار داشت: با توجه به اینکه خودم در آسیای شرقی بودم سبک بازی این تیم ها را به خوبی می شناسم. آنها در دستور کارشان سرعت و دوندگی حرف اول را می زند و بیشتر به دنبال ضد حمله و ارسال از جناحین هستند و با این روش توانستند به عراق دو گل بزنند و به دنبال این بودند که بتوانند با این سیستم دروازه ما را باز کنند که چندین بار نیز خطرناک وارد شدند اما در مجموع توانایی رویارویی با ما را نداشتند.

پیشکسوت استقلال در خصوص دیدار روز چهارشنبه تیم ملی کشورمان مقابل عراق خاطرنشان کرد: آخرین گام در مرحله گروهی جدال با عراق است. ایران از بازی های ضعیف شروع کرد و حالا به بازی به یک تیم قوی رسیده است. کادر فنی باید یک برنامه ریزی دقیق برای این دیدار داشته باشد. حریف را به خوبی آنالیز کرده و روی نقاط ضعف آن کار کند و سعی کند مشکلاتی که خود ما هم در این دو دیدار داشتیم را شناسایی کرده تا آماده این بازی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عراق شکست می خورد؟ تصریح کرد: اگر می خواهیم به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرده و با حریف آسان تری برخورد کنیم باید عراق را شکست دهیم زیرا هم راه صعودمان راحت تر خواهد شد و هم انتقام چهارسال پیش را خواهیم گرفت.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا بشار رسن و طارق همام که در ایران بازی می کنند با توجه به شناختی که از فوتبال ما دارند می توانند برابر ایران تأثیر گذار باشند، گفت: فوتبال یک بازی دسته جمعی است و بعید می دانم این دو بتوانند نقش تأثیرگذاری داشته و اتفاق خاصی را پدید بیاورند بنابراین اگر ما با صلابت و قدرت برابر عراق حاضر شویم مطمئنا این تیم نمی تواند حرفی مقابل ما داشته باشد.