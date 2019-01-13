هفتمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره مسابقات اذان، حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم در سطح اروپا از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ ماه آپریل ۲۰۱۹ برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات، روز جمعه ۱۲ آپریل از ساعت ۱۸ و مراسم اختتامیه روز یکشنبه ۱۴ آپریل برگزار خواهد شد.

کلیه شرکت کنندگان باید در طول برگزاری مسابقات در محل برگزاری حضور داشته باشند.

نشر و ترویج فرهنگ و معارف قرآن کریم، زمینه سازی رشد و شکوفایی نخبگان قرآنی ،انس هر چه بیشتر قاریان و حافظان قرآن کریم با کلام وحی ،ایجاد اتحاد در جامعه قرآنی اروپا ،انتقال تجربیات قاریان و حافظان ممتاز به یکدیگر از اهداف این مسابقات است.

قرائت قرآن، اذان و تواشیح رشته های برادران ، حفظ و مفاهیم قرآن رشته های هر دو بخش برادران و خواهران و ترتیل رشته خواهران و تلاوت تقلیدی برای نوجوانان از رشته های این دوره از مسابقات قرآن است.

جوایز:

رشته قرائت بزرگسالان:

نفر اول: ۱۵۰۰ یورو

نفر دوم: ۱۲۰۰ یورو

نفر سوم: ۱۰۰۰ یورو

سایر رشته ها: به نفرات برتر سایر رشته ها نیز جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

اعزام به مسابقات بین المللی: از بین نمایندگان هر کشور، شرکت کننده ای که بالاترین امتیاز را کسب نماید، در صورت داشتن شرایط لازم به مسابقات بین المللی قرآن کریم اعزام می شود.

شرایط کلی شرکت کنندگان

مسابقات در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار می گردد.

کلیه مسلمانان ساکن در اروپا از مذاهب مختلف اسلامی، بدون محدودیت سنی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.

هر شرکت کننده فقط می تواند در یک رشته شرکت نماید.

افرادی که در دوره های قبل شرکت نموده و رتبه اول تا سوم یک رشته را کسب کرده اند، امسال حق شرکت در همان رشته را ندارند و در صورت تمایل می توانند در رشته دیگری شرکت نماید. البته نفرات دوم و سوم دوره های قبل می توانند با فاصله یک دوره در همان رشته شرکت کنند.

متقاضیان شرکت در رشته قرائت مسابقات اروپایی قرآن کریم، باید از طریق دارالقرآن های کشورهای اروپایی معرفی شوند، یا از طریق ایمیل یک فایل صوتی یا تصویری از تلاوتشان را ارسال نمایند.

شرایط شرکت کنندگان هر رشته

۱- رشته قرائت: آشنایی با قواعد تجوید، صوت و لحن قرآن کریم و توانایی در قرائت با رعایت قواعد تلاوت به روایت حفص از عاصم (نوجوانان دو جزء اول قرآن)

۲- رشته حفظ: توانایی در پاسخگویی سریع و تلاوت آیات مطروحه از سوی هیأت داوران به روایت حفص از عاصم

۳- گروههای رشته حفظ:

بزرگسالان: ۳۰ جزء، ۲۰ جزء، ۱۰ جزء، ۵ جزء

نوجوانان : جزء ۳۰ و ۵ جزء

۴- رشته مفاهیم (کتبی)

آزمون رشته مفاهیم: تفسیر سوره های حجر و نحل از تفسیر نمونه (جلد یازدهم) می باشد. (دانلود جلد یازدهم تفسیر نمونه)

آزمون رشته مفاهیم به صورت کتبی (تستی) روز شنبه ۱۳/۴/۲۰۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ در کتابخانه مرکز اسلامی هامبورگ برگزار می گردد.

۵- رشته تلاوت تقلیدی ( برای نوجوانان)

این مسابقه یک مرحله دارد و در آن یک مقطع تلاوت از قاری برجسته جهان اسلام «مصطفی اسماعیل» انتخاب گردیده و در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می شود. شرکت کنندگان می بایست همانند سبک قاری مربوطه، تلاوت تقلیدی خود را در مسابقات به صورت حضوری ارائه دهند. (دانلود تلاوت مصطفی اسماعیل )

این مسابقات با حضور داوران و اساتید بین المللی قرآن کریم برگزار می گردد و در حاشیه مسابقات، برنامه­ های آموزشی و محفل انس با قرآن نیز برگزار خواهد گردید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق ایمیل news@izhamburg.com و یا با شماره تلفن ۲۲۹۴۸۶۱۵-۴۰-۴۹+ تماس حاصل نمایید.

مهلت ثبت نام در این دوره از مسابقات اول آپریل۲۰۱۹ است و علاقه مندان برای شرکت در این مسابقات می توانند از این لینک ثبت نام نمایند.