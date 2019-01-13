به گزارش خبرنگارمهر، وحید قبادی دانا روز یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با خیرین و مدیران مراکز غیر دولتی خراسان رضوی در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت در مشهد اظهار کرد: طی سال‌های آینده جامعه‌ ایران با یک سونامی سالمندی روبرو خواهد شد و باید از هم اکنون تدبیر کنیم که وضعیتی مثل دهه‌ی ۶۰ که به علت کمبود مدارس به مدارس شیفت دو و سه هم رسیدیم پیش نیاید و با بحرانی شدن شرایط، کاسه چه کنم دست نگیریم.

وی افزود:در زمینه‌ رسیدگی به امور معلولان ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم که از آن جمله می توان به قانون جدید حمایت از حقوق معلولین اشاره کرد که برآورد سازمان بهزیستی برای اجرایی کردن این قانون ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده اما در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تنها ۱۱۰۰ میلیارد یعنی کمتر از یک دهم برآورد ما به این قانون اختصاص داده‌اند که با این وصف کار زیادی نمی‌توان انجام داد.

رئیس سازمان بهزیستی بیان کرد: حداقل باید ۲۵ درصد برآورد سازمان برای اجرایی کردن قانون حمایت از معلولین را به بهزیستی اختصاص می‌دادند و ما اگر بخواهیم ۱۰ درصد جمعیت هدف را به سطح مستمری قابل قبول برسانیم حداقل به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار یعنی بیش از دو برابر این اختصاص نیاز داریم.

قبادی دانا تصریح کرد: تلاش می کنیم با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت خاص کمبود منابع، از ظرفیت‌های موجود برای اجرای هرچه بهتر قانون استفاده کنیم. همچنین سیاست خانواده محوری در نگهداری از معلولان دنبال می شود و در مجلس نیز پیگیر بودجه‌برای پرداخت حق پرستاری به این خانواده ها هستیم.

وی گفت: در خصوص کمبود بودجه مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ نیز لازم به ذکر است که هنوز بین ما و برخی دیگر از نهادها در خصوص بیمار یا مجرم بودن معتادان اختلاف نظر هست و از طرفی، بودجه‌ی لازم برای اداره‌ی این مراکز نیز در اختیار سازمان دیگری است که تلاش می‌کنیم این اعتبارات به بهزیستی منتقل شود.

قبادی دانا بیان کرد: قانون می‌گوید سازمان‌ها باید ۳۰ درصد ظرفیت اپراتوری تلفن‌ را از نیروهای معلول بینایی تأمین کنند که این بحث با اینکه یک نگاه سنتی به موضوع اشتغال است با این حال، همین ظرفیت عملیاتی نشده است.