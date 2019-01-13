یک مهاجرزاده مکزیکی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «جولیان کاسترو» از چهره های نوظهور و رو به پیشرفت حزب دموکرات که در دولت باراک اوباما به عنوان وزیر مسکن و توسعه شهری حضور داشت به طور رسمی از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا خبر داد.

کاسترو که ۴۴ سال دارد در صورت پیروزی اولین رئیس جمهوری اسپانیایی تبار (هیسپانیک) آمریکا خواهد بود. وی نوه یک مهاجر مکزیکی است که سالها قبل به آمریکا مهاجرت کرده بود.

وی در زمان اعلام نامزدی خود گفت: نامزد شدن من در انتخابات به آن دلیل است که زمان رهبری جدید و زمان انرژی جدید فرا رسیده است. اکنون زمان تعهدات جدید برای اطمینان یافتن از این نکته است که توانایی های من برای همه آمریکایی ها قابل دسترس است.

کاسترو سومین مقام حزب دموکرات است که به طور رسمی نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام می کند. پیش از کاسترو دو زن به نام های «تولسی گابارد» نماینده زن و دموکرات از ایالت هاوایی در کنگره آمریکا و سناتور «الیزابت وارن» به طور رسمی از نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ خبر داده بودند.

البته سناتور «برنی ساندرز» نیز از تصمیم خود برای شرکت در انتخابات خبر داده اما هنوز این موضوع به طور رسمی اعلام نشده است. «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا و «میشله اوباما» بانوی اول سابق این کشور نیز از دیگر چهره های حزب دموکرات هستند که احتمال نامزدی آنها در انتخابات ۲۰۲۰ وجود دارد.