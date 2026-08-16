به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته خبرنگار و تجلیل از فعالان عرصه رسانه در شهرستان آمل، ضمن ارج نهادن به زحمات اهالی قلم، اظهار داشت: مازندران به پشتوانه فعالیت گسترده رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی، یکی از استان‌های پیشران در حوزه اطلاع‌رسانی کشور است.

وی با اشاره به تحولات سخت سال اخیر و تقارن جنگ نظامی با جنگ شناختی دشمن، افزود: در این دوران غبارآلود که دشمن با هدف‌گیری باورهای عمومی، عملیات روانی گسترده‌ای را طراحی کرده بود، رسانه‌های متعهد استان با احساس مسئولیت، سدی در برابر شایعه‌سازی‌ها شدند.

محمدی با اشاره به تشکیل قرارگاه‌های رسانه‌ای در شهرستان‌های استان برای مقابله با هجمه‌های دشمن، تصریح کرد: با همکاری معاونت فرهنگی اداره‌کل و خانه مطبوعات، ظرفیت‌های رسانه‌ای مازندران در همان ساعات نخستین پای کار آمدند. خروجی این هم‌افزایی، تولید بیش از ۳۰۰ محتوای خبری تحلیلی و تبیینی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود که به‌عنوان مثال، انتشار اخبار اطمینان‌بخش در خصوص عدم کمبود بنزین، بخشی از این نقش‌آفرینی مؤثر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین از ادامه روند تجلیل از فعالان رسانه‌ای در شهرستان‌های استان تا پایان مردادماه خبر داد و افزود: هدف ما از این گردهمایی‌ها، قدردانی از ایثار قلم‌به‌دستانی است که در بزنگاه‌های سخت، در کنار مردم و انقلاب ایستادند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به هویت مازندران، خاطرنشان کرد: نباید سیمای استان را تنها در قاب کشاورزی محصور کرد؛ آنچه مازندران را در پهنه ملی و فراملی متمایز می‌کند، پیشینه غنی تمدنی و فرهنگی آن است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز شهرستان آمل در تاریخ ایران و جهان اسلام، گفت: آمل سرزمینی است که با فرهنگ، تاریخ و هویت ایرانی پیوندی ناگسستنی دارد. وجود مفاخر بزرگ دینی، علمی و ادبی در این دیار، گواهی بر عمق تمدنی آن است که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است.

محمدی در پایان با فراخوان رسانه‌ها به توجه ویژه به مقوله فرهنگ، تأکید کرد: از خبرنگاران حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انتظار می‌رود که در کنار پرداختن به سوژه‌های تخصصی خود، سهمی از فعالیت حرفه‌ای‌شان را به روایتگریِ فرهنگ، تاریخ و تمدن درخشان شهر و استان خود اختصاص دهند؛ چرا که ریشه اقتدار امروز ما، در همین ظرفیت‌های فرهنگی نهفته است.