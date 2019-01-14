محمود کاظمی مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» به خبرنگار مهر گفت: در جلساتی که هفته گذشته با استاندار مازندران داشتیم، به توافق نهایی رسیدیم که حوزه هنری در شهر ساری یک پردیس سینمایی بسازد.

وی بیان کرد: این پردیس با نام «ایران» چهار سالن و فضاهای جانبی خواهد داشت. ساری از شهرهای بزرگ، و پرجمعیت ایران است و سینما سپهر این شهر، از سینماهای پرمخاطب حوزه هنری است. پردیس «ایران» می‌تواند جای خالی یک سینمای مدرن و مجهز را برای مردم فرهنگ‌دوست استان پر کند.

کاظمی در پایان گفت: به لطف خداوند آخر امسال و پس از پایان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر کلنگ احداث این پردیس به زمین زده می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، سال آینده پردیس «ایران» در ساری به بهره‌برداری می‌رسد.