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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۸:۱۰

توسط حوزه هنری؛

پردیس ۴ سالنه «ایران» در ساری احداث می‌شود/ بهره‌برداری در سال۹۸

پردیس ۴ سالنه «ایران» در ساری احداث می‌شود/ بهره‌برداری در سال۹۸

عملیات احداث پردیس «ایران» با چهار سالن و فضاهای جانبی توسط موسسه «بهمن سبز» وابسته به حوزه هنری،‌ پایان امسال در ساری آغاز می‌شود.

محمود کاظمی مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» به خبرنگار مهر گفت: در جلساتی که هفته گذشته با استاندار مازندران داشتیم، به توافق نهایی رسیدیم که حوزه هنری در شهر ساری یک پردیس سینمایی بسازد.

وی بیان کرد: این پردیس با نام «ایران» چهار سالن و فضاهای جانبی خواهد داشت. ساری از شهرهای بزرگ، و پرجمعیت ایران است و سینما سپهر این شهر، از سینماهای پرمخاطب حوزه هنری است. پردیس «ایران» می‌تواند جای خالی یک سینمای مدرن و مجهز را برای مردم فرهنگ‌دوست استان پر کند.

کاظمی در پایان گفت: به لطف خداوند آخر امسال و پس از پایان سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر کلنگ احداث این پردیس به زمین زده می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌ها، سال آینده پردیس «ایران» در ساری به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 4511789

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