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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

پمپئو خبر داد؛

توافق آمریکا و قطر برای توسعه پایگاه «العُدید»

توافق آمریکا و قطر برای توسعه پایگاه «العُدید»

وزیر امور خارجه آمریکا از توافق کشورش با قطر برای توسعه پایگاه هوایی العُدید در دوحه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فور به نقل از «مایک پمپئو» وزیر امور خارحه آمریکا از امضای قرارداد میان ایالات متحده و قطر برای توسعه پایگاه هوایی العدید در دوحه خبر داد.

این پایگاه مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه محسوب می شود.

پیشتر قطر از انجام مذاکراتی با واشنگتن برای تبدیل شدن پایگاه هوایی العدید آمریکا به پایگاهی دائمی در خاک این کشور خبر داده و اعلام کرده بود که  به منظور تبدیل کردن پایگاه هوایی العدید، بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در خارج از این کشور، به پایگاهی دائمی، با مسئولان واشنگتن بحث و تبادل نظر کرده است.

این اقدام پس از گذشت بیش از یک سال از ایجاد بحران دیپلماتیک در شورای همکاری خلیج فارس میان قطر با امارات و عربستان به بهانه حمایت دوحه از تروریسم صورت گرفت.

پایگاه العدید در سال ۲۰۰۵ در حالی در قطر تاسیس شد که آمریکا در پی درخواست عربستان از واشنگتن برای ترک این کشور پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱، به دنبال پایگاهی جایگزین در منطقه می‌گشت.

همچنین دومین پایگاه آمریکا موسوم به «سیلیه» نیز در قطر قرار دارد که فرماندهی ستاد مرکزی آمریکا از آن به عنوان مقری برای اداره عملیات نظامی خود استفاده می‌کند.

کد مطلب 4511797
عبدالحمید بیاتی

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