مدرسه تلویزیونی ایلام گامی برای تحقق عدالت آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه تلویزیونی استان، با اشاره به تقارن هفته دولت و هفته وحدت، این همزمانی را فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی و وحدت عنوان کرد و از حضور وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین، مجموعه آموزش و پرورش و اصحاب رسانه قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از مهمترین رویکردهای دولت چهاردهم است، اظهار کرد: در برنامههای دولت و ریاست جمهوری، موضوع آموزش و پرورش جایگاه ویژهای دارد و نهضت توسعه عدالت آموزشی نیز بر همین اساس در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار ایلام افزود: توسعه صرفاً با ساخت کارخانه، توسعه بازار و اجرای طرحهای عمرانی محقق نمیشود، بلکه نقطه آغاز توسعه، آموزش و پرورش است و هر میزان در این حوزه سرمایهگذاری و اعتبار اختصاص داده شود، منفعت آن چندین برابر به جامعه بازخواهد گشت.
وی با اشاره به توجه دولت به کیفیت و هویت در آموزش و پرورش گفت: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، باید به تولید محتوا، تغییر روشها و الگوهای آموزشی و همچنین توسعه تجهیزات توجه شود تا فرآیند تعلیم و تربیت با کیفیت بیشتری دنبال شود.
استاندار ایلام ادامه داد: همزمان با هفته دولت، ۳۵ فضای آموزشی در بخشهای مختلف استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است که این اقدام گامی مثبت در مسیر توسعه زیرساختهای آموزشی استان به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم آموزش در شرایط مختلف گفت: یکی از موضوعات مهم در زمان بحرانها و حوادثی مانند دوران کرونا و جنگ این است که آموزش و پرورش حتی برای لحظهای متوقف نشود و بسترهای لازم برای استمرار فعالیتهای آموزشی فراهم باشد.
وی راهاندازی مدرسه تلویزیونی را اقدامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود: این طرح میتواند زمینه دسترسی دانشآموزان مناطق مختلف، بهویژه روستاها و مناطق مرزی را به آموزش فراهم کند؛ حتی دانشآموزانی که به تلفن همراه یا اینترنت دسترسی ندارند میتوانند از ظرفیت تلویزیون که در اختیار اغلب خانوادههاست، استفاده کنند.
استاندار ایلام خاطرنشان کرد: امکان ذخیره و تکرار محتوای آموزشی در مدرسه تلویزیونی، این فرصت را برای دانشآموزان فراهم میکند که مطالب را چندین بار مرور کنند و آموزش صرفاً محدود به زمان برگزاری یک کلاس نباشد.
وی بر استفاده از ظرفیت دبیران توانمند و استادان برجسته در این طرح تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری مناسب برای استمرار و توسعه مدرسه تلویزیونی ایجاد شود تا این طرح به الگویی موفق در کشور تبدیل شده و دانشآموزان در همه مناطق استان از شیوههای نوین آموزشی بهرهمند شوند.
استاندار ایلام در پایان از مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاونان، فرهنگیان و تمامی دستاندرکاران اجرای این طرح قدردانی کرد و آموزش و پرورش را منشأ و زیربنای توسعه دانست.
نظر شما