واژگونی خودرو سواری با یک کشته و ۲ مصدوم در مشهد

سرهنگ احمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر پنجشنبه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری ریو در بولوار وکیل آباد مشهد یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.
رئیس پلیس راهور مشهد گفت: علت این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.
مشهد- رئیس پلیس راهور مشهد از واژگونی خودرو سواری ریو با یک کشته و ۲ مصدوم در مشهد خبر داد.
سرهنگ احمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر پنجشنبه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری ریو در بولوار وکیل آباد مشهد یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.
رئیس پلیس راهور مشهد گفت: علت این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.
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