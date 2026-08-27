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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

واژگونی خودرو سواری با یک کشته و ۲ مصدوم در مشهد

واژگونی خودرو سواری با یک کشته و ۲ مصدوم در مشهد

مشهد- رئیس پلیس راهور مشهد از واژگونی خودرو سواری ریو با یک کشته و ۲ مصدوم در مشهد خبر داد.

سرهنگ احمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر پنجشنبه واژگونی یک دستگاه خودرو سواری ریو در بولوار وکیل آباد مشهد یک کشته و ۲ مصدوم برجا گذاشت.

رئیس پلیس راهور مشهد گفت: علت این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 6929519

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