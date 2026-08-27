https://mehrnews.com/x3cVhk ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ کد مطلب 6929938 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ تجمعات مردم انقلابی دارالقرآن به صد و هشتادمین شب رسید اسفراین-تجمعات مردم انقلابی اسفراین به صد و هشتادمین شب رسید. دریافت 10 MB کد مطلب 6929938 کپی شد مطالب مرتبط نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی اسفراین به بهرهبرداری رسید حماسه حضور مردم اسفراین در صدوهشتادویکمین شب تجمعات مردمی مدیرعامل توانیر: بیش از ۴۰ هزار کنتور دستکاریشده شناسایی شد علیآبادی: مردم در توسعه نیروگاههای خورشیدی مشارکت کنند تجمع باشکوه شهروندان اسفراینی در ایستگاه ۱۸۱ به مناسبت شب ولادت پیامبر برچسبها تجمع مردمی اسفراین آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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