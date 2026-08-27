محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده روند افزایش دما از فردا است که سبب وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه در روزهای شنبه و یکشنبه خواهد شد.

وی درباره نوسانات دمایی در هفته آینده تصریح کرد: پس از اوج‌گیری دما در روزهای شنبه و یکشنبه، از روز دوشنبه به‌تدریج شاهد روند کاهش دما در سطح استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت شرجی استان بیان کرد: تا اواسط وقت فردا جریانات مرطوب جنوبی همچنان سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی استان می‌شود و از اواسط روز جمعه تا اوایل هفته آینده، افزایش رطوبت به مناطق و سواحل جنوب شرقی محدود خواهد شد.

سبزه‌زاری با تأکید بر ناپایداری‌های جوی ادامه داد: تا فردا با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص احتمال وقوع گرد و خاک در استان گفت: طی فردا وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی به‌صورت متوسط گاهی نسبتاً شدید خواهد بود که احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی در این مناطق وجود دارد؛ همچنین وقوع گرد و خاک محلی و موقتی در مناطق جنوبی و مرکزی دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان آمار دمای استان در شبانه‌روز گذشته را اعلام کرد و افزود: آبادان با دمای ۴۸.۶ و ایذه با دمای ۲۷.۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای ۴۷.۲ و کمینه دمای ۳۳.۵ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.