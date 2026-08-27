به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در مراسم اولین پرواز فرودگاه رفسنجان اظهار کرد: امروز شاهد آغاز فعالیت دوباره فرودگاه رفسنجان هستیم و این فرودگاه می‌تواند یکی از فرودگاه‌های فعال استان باشد.

وی با اشاره به وجود پنج فرودگاه فعال در استان کرمان افزود: این ظرفیت می‌تواند در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد و طی چند سال گذشته اقدامات خوبی برای فعال‌سازی این فرودگاه‌ها انجام شده است.

استاندار کرمان با اشاره به وضعیت فرودگاه جیرفت گفت: موضوع گمرک خارجی این فرودگاه نیز به تصویب رسیده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

طالبی، همچنین از بازسازی فرودگاه بم و بهره‌برداری مجدد از آن خبر داد و راه‌اندازی دوباره فرودگاه رفسنجان را یکی دیگر از اقدامات انجام‌ شده در حوزه فعال‌سازی ظرفیت‌های فرودگاهی استان عنوان کرد.

وی از حمایت‌های شرکت ملی مس ایران و مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس، برای راه‌اندازی مجدد فرودگاه رفسنجان قدردانی کرد و گفت: اقدامات و فعالیت‌های خوبی برای راه‌اندازی مجدد این فرودگاه انجام دادند.

استاندار کرمان تأسیس یک شرکت هواپیمایی به نام مس در استان کرمان را از افق‌ها و انتظارات موجود دانست و اظهار کرد: مطمئن هستیم با اراده‌ای که امروز بین عزیزان وجود دارد، ان‌شاءالله این موضوع هم محقق خواهد شد.

طالبی، با بیان این مطلب که کرمان مس‌ایر را خواهد دید، ابراز امیدواری کرد: رفسنجان نیز به یکی از فرودگاه‌های فعال استان کرمان تبدیل شود و مبدأ و مقصد پروازهای مختلف باشد.

وی با اشاره به مطالبات مردم رفسنجان گفت: یکی از درخواست‌های جدی مردم، برقراری پرواز مشهد است که با توجه به تعداد زیاد مسافران این مسیر، تحقق آن می‌تواند اتفاق خوبی باشد.