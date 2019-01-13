بارش برف در هراز و فیروزکوه

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در ارتفاعات محورهای شمال شرقی و شمالی استان تهران از جمله محورهای هراز و فیروزکوه و نیز محورهای شهرستان های شمیرانات، دماوند و فیروزکوه بارش برف را داریم.

وی افزود: در این محورها مه گرفتگی نیز مشاهده می شود.

رییس پلیس راه شرق استان تهران با بیان این که در محورهای شهرستان پاکدشت نیز بارش باران را شاهد هستیم، گفت: محورهایی که بارش برف و باران دارند، لغزنده بوده و می بایست با تجهیزات رانندگی در این محورها حضور یافت.

وی گفت: هم اکنون تمام محورهای شرقی استان تهران باز است و عوامل راهداری در حال نمک پاشی بر روی برخی از محورهای برف گیر هستند.

محبی اضافه کرد: هم اکنون ترافیک در تمام محورهای شرقی استان تهران عادی و روان است.