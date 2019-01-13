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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۱

عملیات موفق یمنی ها ضد ارتش عربستان در جیزان

عملیات موفق یمنی ها ضد ارتش عربستان در جیزان

یک منبع نظامی یمنی از عملیات موفق ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد نظامیان سعودی در جبهه جیزان و وارد کردن تلفات و خسارات سنگین به آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش و کمیته های مردمی مواضع نظامیان سعودی در جیزان را هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: یگان پهپادی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی در جیزان را هدف قرار دادند. این عملیات با دقت عالی صورت گرفت و بر اثر آن تجهیزات ارتش عربستان به آتش کشیده شد و دهها نفر از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.

این در حالی است که ارتش و کمیته های مردمی یمن حرکت نظامیان سعودی در شرق جبل الدود را ناکام گذاشتند و خسارت و تلفات سنگینی به سعودی ها وارد کردند.

توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز مواضع نظامیان سعودی را هنگام حرکت این نظامیان در شرق جبل الدود هدف قرار دادند و شماری از آنها کُشتند و برخی دیگر را زخمی کردند.

کد مطلب 4512024

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