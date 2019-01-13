کشف ۸۱ درصد جرائم خشن در شهرستان دزفول/کشف ۷۳ درصد سرقت ها

سرهنگ حسین عیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به مطالبه به حق شهروندان در راستای شناسایی و دستگیری سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، نیروی انتظامی دزفول با اقدامات و طرح های انتظامی و پیشگیرانه، ۸۱ درصد از جرائم خشن در ۹ ماهه سال جاری این شهرستان را کشف که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش کشف داشته است.

وی افزود: در این مدت با اجرای طرح های خلع سلاح ۸۵ درصد تیراندازی های صورت گرفته نیز کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش کشف داشته است.

فرمانده انتظامی دزفول تصریح کرد: در این رابطه تعداد ۱۴۵ قبضه سلاح شکاری و ۴۰ قبضه سلاح جنگی کشف و تعداد ۱۷۸ نفر از عاملان تیراندازی های غیرمجاز دستگیر شدند.

سرهنگ عیدی عنوان کرد: با اقدامات پلیسی و گشت زنی هدفمند در ۹ ماهه سال جاری، ۷۳ درصد از سرقت های انجام شده در شهرستان دزفول کشف شدند.

وی ادامه داد: در حوزه مبارزه با سوداگران مرگ نیز طی ۹ ماهه گذشته حدود ۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد که حدود هشت کیلو و ۹۰۰ گرم آن مربوط به ماه جاری بوده و تعداد ۶۵۵ نفر نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی داده شدند .

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در پایان با اشاره به اینکه در راستای برقراری نظم و امنیت طرح مشترک ناجا و بسیج ( گشت رضویون ) فعال شده است، اظهار کرد: شهروندان ضمن افزایش مشارکت آگاهانه خود، هشدارها و توصیه های پلیسی را در راستای پیشگیری از سرقت ها جدی گرفته و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند .